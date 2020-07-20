الامارات | الرياضة تحمي العين أيضاً.. تقي من المياه الزرقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تحمي العين أيضاً.. تقي من المياه الزرقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الجمعية الألمانية لأطباء العيون أن الرياضة تساعد في الوقاية من الغلوكوما (المياه الزرقاء)؛ حيث تعمل رياضات قوة التحمل، مثل المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية، على خفض الضغط الداخلي للعين، وكذلك إمداد العصب البصري بالدم بصورة جيدة. وأوضحت الجمعية أن ارتفاع الضغط الداخلي للعين يعد أبرز أسباب الإصابة بالغلوكوما، وهو مرض غير قابل للشفاء، ولكن يمكن الحد من الأضرار، التي تلحق بالعصب البصري، من خلال الأدوية والجراحة، خصوصاً إذا تم تشخيصه مبكراً، وذلك للوقاية من الإصابة بالعمى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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