شكرا لقرائتكم خبر عن نقل زعيم السكان الأصليين في البرازيل إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية، أول من أمس، أنه تم نقل زعيم السكان الأصليين في البرازيل، راوني ميتوكتير، إلى المستشفى. وراوني زعيم قبيلة كايابو معروف دولياً بجهوده ضد إزالة الغابات في الأمازون، والدفاع عن حقوق السكان الأصليين. وأفادت مؤسسة «راوني» بأنه نقل ميتوكتير (90 عاماً) أولاً من قريته إلى مستشفى في بلدة كوليدر، ثم نقل إلى منطقة سينوب، لتلقي علاج أفضل. وأضافت أن الاختبارات أظهرت عدم إصابته بفيروس «كورونا»، لكنه كان يعاني نزفاً في الجهاز الهضمي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نقل زعيم السكان الأصليين في البرازيل إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.