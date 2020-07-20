الامارات | فعاليات ملتقى السمالية تنطلق مع الغوص واللؤلؤ

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ملتقى السمالية تنطلق مع الغوص واللؤلؤ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، عن بُعد، فعاليات ملتقى السمالية الصيفي 2020 لنادي تراث الإمارات، التي تستمر إلى الـ29 من الشهر الجاري، بمشاركة جميع المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي، عبر المنصة الخاصة التابعة لنادي تراث الإمارات، وبمشاركة عدد من المدربين التراثيين الذين طالما تركوا بصمة مميزة في كل نشاط.

يهدف الملتقى إلى المحافظة على الهوية الوطنية، وغرس حب التراث في نفوس الطلبة، وشغل أوقات فراغهم في الإجازة المدرسية، وتعلم العادات والتقاليد والسنع الإماراتية التي تعد ركيزة أساسية في تراث الدولة.

وفي اليوم الأول من الفعاليات، قدم المدرب التراثي حثبور الرميثي، برفقة المدرب بدر الحسني، ورشة خاصة عن الغوص والبحر والبحارة، وكل ما يلزم الصيادين من أدوات الغوص والصيد، وكيفية تنفيذ فلق المحار واستخراج اللؤلؤ، وذلك عبر استديو خاص في نادي تراث الإمارات، ومن خلال المنصة الرقمية التابعة للنادي. وشارك في الورشة «عن بُعد» عدد من طلاب النادي، الذين أبدوا إعجابهم بالورشة التراثية المميزة.

من جهته، قال مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، سعيد المناعي: «لقد نجح النادي على مدى الأشهر الماضية في التواصل مع المجتمع ومع الطلبة، من خلال برامج موجهة إلى الجميع في ورش تراثية، قُدمت عن بعد عبر المنصة الإلكترونية، واليوم نتعامل مع ملتقى السمالية الصيفي وللمرة الأولى بهذه الطريقة».

وأضاف «ستكون هناك مسابقات تراثية، لتحفيز الطلبة على المشاركة، وسيكون الأسبوع الأول من الملتقى خاصاً بالورش الشبابية من خلال استديو بث في مقر النادي الرئيس، وفي الأسبوع الثاني سيكون هناك استديو في مركز أبوظبي النسائي، وستكون هناك مشاركات خاصة للمدربات التراثيات».

وأوضح المناعي أن برنامج الملتقى يضم ورشاً متنوعة، على رأسها: الألعاب الشعبية، والحرف اليدوية، وتعليم السنع، وركوب الخيل، والورش البحرية، والصيد بالصقور، إضافة إلى ورش الحناء.

وتابع: «ستكون هناك أنشطة متعددة في الإجازة الصيفية، بهدف شغل أوقات فراغ الطلبة وتعريفهم بتراث الإمارات، ومن بينها أنشطة بمدرسة الإمارات للشراع، وإسطبلات بوذيب لإيجاد مساحات خاصة للفرسان لتدريبهم عن بُعد، وإطلاعهم على أنشطة الفروسية، إضافة إلى برامج منوعة وهادفة لدعم الهوية الوطنية، وحفظ تراث الآباء والأجداد».

Advertisements

وقدم المناعي شكره للقائمين على هذا العمل التراثي، متمنياً نجاح التجربة، كونها الأولى عن بعد. ودعا الجمهور إلى حضور الورش التراثية التي يتم تسجيلها وستبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي تراث الإماراتي.

مسابقات تراثية لتحفيز الطلبة على المشاركة.

29

الجاري موعد اختتام أنشطة الملتقى.

سعيد المناعي:

«الأسبوع الأول من الملتقى خاص بالورش الشبابية من خلال استديو بث في مقر النادي الرئيس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news