"السلسلة غلبته".. أول فيديو من خطوبة ابنة أصالة على طبيب تجميل مصري

علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بنشر مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب التجميل المصري معتز نصير، في حفل عائلي داخل المنزل.

وظهرت العروس بإطلالة بيضاء فضفاضة، والتي تميزت بأنها غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، بينما أطل العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض بدون رابطة عنق.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الـ40 ثانية، محاولة العريس وضع سلسلة حول عنق "شام"، في ظل مساعدة أخيها لها، وحديثهما سويا.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو المتداول، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، متمنين لها حياة سعيدة.

يشار إلى شام الذهبي، نفت الشهر الماضي، خطوبتها لمعتز نصير طبيب التجميل المصري، موضحة أن تواجدهما سويا مجرد زيارة عائلية، والتي جاءت تلبية لدعوة على الغداء بين العائلتين فقط، وليست للخطوبة الرسمية، وفقا لموقع "إي تي بالعربي".

وكانت شام الذهبي، شاركت في شهر فبراير الماضي، صورة لها عبر إنستجرام إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها فى إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتين".