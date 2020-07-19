لا يتغير بعد الزواج.. الإذاعي عمرو عبد الحميد: "الرجل مش مروحة"

علاقات و مجتمع
قال الإذاعي عمرو عبد الحميد، إن الرجل لا يتغير بعد الزواج، "مش عجباني الفكرة لأن الراجل مش بلوزة أو فستان أو مروحة بتتغير، مينفعش الراجل يتغير أو يتعدل، الشخص لما يتغير ممكن نقدر نقول إنه بالشكل ده بيحب".
وأضاف "عبد الحميد" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، أن هناك مراحل كثيرة للحب منها الانجذاب، "الراجل من الأول خالص لغة جسده بتتغير وإنه دايما منبهر بخطيبته ودايما بيضحك ويحب دايمًا يبص في عنيها".
وتابع: "المرحلة الثانية وهي التدقيق والتمحيص وهي أن كل شخص يبدأ يكتشف الطرف الآخر، والمرحلة الثالثة مرحلة (حديقة الحيوان) وتبدأ الست تعود جوزها على أشياء، أكنها بتربي نسناس وتتعامل معاه، وهو بردو يبدأ في مراودة زوجته، والحب يبدأ في المرحلة دي".
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