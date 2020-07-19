5 أنواع من التوابل ترفع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: هناك عدد من التوابل التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، لذلك يجب على من يعاني من الارتفاع المزمن لضغط الدم الحذر قبل تناولهم لتجنب حدوث أي مضاعفات. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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