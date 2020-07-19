يارا نعوم تروي تفاصيل جديدة في واقعة اتهامها بالعنصرية: "عماد هيتخذ إجراءات قانونية"

علاقات و مجتمع

عقب تصدر اسمها محرك البحث جوجل، بسبب إتهامها بالعنصرية في رفضها نزول خادمة لحمام السباحة في إحدى المنتجعات بالغردقة، ردت يارا نعوم، زوجة كابتن عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، على تلك الواقعة، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

وقالت "نعوم": ‎بشأن ما تم تداوله من أخبار مغلوطه على بعض مواقع التواصل الإجتماعي، حول قيامي وزوجي بالتعدي على حرية بعض الـشخاص بحجة الطبقية، فأحب أوضح إني أنا وزوجي نحترم كافة أطياف المجتمع، الذي نحن منه".

وأضافت: "أنني تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضي فيه العطلة الصيفية، عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية، دون الإلتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات، لذلك حرصا على السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليا".

‎وتابعت: "إلا أن هذه الأسرة قامت بالزج باسمي وباسم زوجي، مستغليين شهرته في تشهير واضح، وسوف نلتزم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير، الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي"، مردفة: "أحب أوضح أن عماد لم يكن متواجد، وكان في أحد رحلات الصيد وعقب عودته وعلمه، قرر إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التشهير".

Advertisements

واختتمت حديثها: "أؤكد على احترامنا لكافة اطياف المجتمع، أن ما حدث لا يرقي إلا إنه نوع من أنواع التشهير المتعمد وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية".

تفاصيل واقعة إتهام يارا نعوم بالتنمر والطبقية

تفاصيل الواقعة جاءت عبر حساب منسوب لسيدة تدعى "بسنت القاضي"، عندما ذهبت أمس برفقة زوجها وأولادها وجليسة الأطفال إلى إحدى المنتجعات الخاصة في الغردقة.

وتابعت السيدة في راويتها بأنها حينما همت جليسة الأطفال للنزول إلى حمام السباحة، وجدت اعتراض من سيدة متقدمة في العمر: "فوجئت بواحدة كبيرة فالسن بتناديلى بتقولي.. الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الماية مكان الشغالة.. استفزيت جدًا وراعيت فرق السن".

واستطردت: "وسكت بعدها بدقيقة جه حارس الشاطئ بيقولي معلش البنت لازم تتطلع علشان لابسة قطن، المهم احترمت كلامه وطلبت من البنت تطلع تغير وتلبس بوركيني ووتر برووف زي بتاعي".

بحسب السيدة بأن الأمر لم ينته عند ذلك، إذ فوجئت بتدخل سيدة، وهي زوجة لاعب كرة قدم سابق، اكتفت بذكر الحروف الأولى من اسمها "ي.ن" كانت برفقة والدتها: "نزلت البنت بالبوركيني وكنت معتقدة القصة انتهت فجأة جت (ي) اتهجمت عليا في البول وبتقولي.. أنتي يا بنتي هبلة أنتي عارفة أنتي بتعندي مع مين.. لو مش عارفة أنك فريزورت محترم مينفعش تنزلي فيه شغالتك روحي بيها بلطيم.. أنا مش هنزل مكانها".