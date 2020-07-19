زوجة نائب مأمور شبرا تكشف رحلته مع كورونا: "اتعديت منه.. وحصلت معجزة"

علاقات و مجتمع

أكثر من 15 يومًا، قضاها المقدم هشام عتمان نائب مأمور شبرا مصر، داخل مستشفى العزل، بين الحياة والموت، قبل أن تحدث المُعجزة ويتم الله شفاءه مثلما وصفت زوجته حالته الصحية.

تعب شديد بات يشعر به "عتمان" من يوم 2 يوليو الماضي، خلال تواجده في العزل المنزلي بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وتلقيه العلاج منزليًا قبل انتقاله للمستشفى، ليتفاجأ بمرض آخر وهو التهاب حاد في البنكرياس، ليواجه الحرب في جهتين، الأمر الذي دفع زوجته ياسمين سمير، بالاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولات منها لإنقاذه، رغم إصابتها هي الأخرى بالفيروس.

أيام مريرة وساعات عصيبة عاشتهما زوجة المقدم هشام عتمان، سردتهم خلال حديثها لـ "هُن"، قائلة: "اكتشفنا أصلًا كورونا بالصدفة لما عمل مسحة في مستشفى الشرطة، وبعدها اتعديت منه لإني كنت مخالطة، أنا كنت إيجابي وأولادي التلاتة كانوا سلبي الحمد لله".

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بروتوكول اتبعه الزوجان بالعزل المنزلي، قبل تدهور الحالة الصحية للمقدم في أيام 2، و3 يوليو، لتنتقل به زوجته على الفور، لأحد مستشفيات العجوزة: "اشتكى من معدته من فوق مع جنابه وصدره وضهره، على طول عملنا الإشاعات والتحاليل اللي بينت إن عنده التهاب حاد في البنكرياس".

متابعة: "مش الكورونا اللي تعبته، لأنها اصلًا جتلنا من غير أعراض، لكن التهاب حاد في البنكرياس وده نادر عشان كدة عملت استغاثات إني عاوزة طبيب، محتاجة دكتور ينقذه"

أيام عدة قضاها "المقدم" داخل مستشفى العزل بمدينة نصر، بعدما استغاثت زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتتلقى دعما كبيرا واستجابة سريعة من وزارة الداخلية، قائلة: "اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، كان بيتصل بيا شخصيا بشكل يومي للاطمئنان عليه، غير متابعته لحالتي الصحية لأني كنت مصابة بالفيروس وأنا براعي زوجي".

وتابعت: "حتى مكتب الوزير تعامل معانا كأننا حالة إنسانية وكان مهتم جدًا لحد ما ربنا أراد الشفاء".

وتابعت: "اللي حصل دة معجزة بفضل دعوات الناس، تعافى من الكورونا في 10 ايام وحاليًا بعد الشفاء تمامًا خرجنا من المستشفى".

واختتمت زوجة المقدم أنها تتبع معه نصائح الأطباء من حيث اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية للحفاظ على حالة البنكرياس.