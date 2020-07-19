"سكر محلي".. نانسي تظهر بـ"تايجر" مع ابنتها عقب "الرواية الكاملة" لاقتحام منزلها (صور)

لايف ستايل

صورة جديدة، تجمع بين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وابنتها الكبرى، شاركتها المطربة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، والتي تعد أحدث ظهور لها، عقب حديثها عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب سوري داخل فيلاتها برصاص زوجها الدكتور فادي الهاشم.

جمهور نانسي عجرم للفنانة: ملكة جمال

وظهرت "عجرم" بفستان "تايجر"، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، مع مكياج بسيط، وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، خلال احتضان ابنتها المطلة بأزياء لامعة فاتحة اللون.

خلال 15 دقيقة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد 88 ألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"القمر بنت القمر"، و"سكر محلي محطوط على كريمة"، و"زعلانة منك بسبب قضية القتيل السوري".

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نانسي عجرم تروي تفاصيل جديدة في واقعة "قتيل فيلاتها"

كشفت الفنانة نانسي عجرم، تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام الشاب محمد الموسى فيلتها، وتصدي زوجها فادي الهاشم له بإطلاق عدد من الأعيرة النارية عليه، في الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة".

تحدثت عن سبب إصابتها في قدمها، قائلة: "شعرت أن ساقي تؤلمني ولم ألتفت إليها، ثم أخبرتني والدتي أنها ترى دماء على ساقي، وتبيّن أن هناك حرقًا من شظية".

وأضافت أنها تعرضت لانهيار عصبي، وذهبت لتفقد زوجها وبناتها بمجرد انتهاء إطلاق النار بين زوجها ومقتحم منزلها.