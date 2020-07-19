جاهرت بالإفطار في رمضان وتدعم المثلية.. معلومات عن هند القحطاني (فيديو)

علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر يتصدر اسم الناشطة السعودية هند القحطاني، المشهد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما بين تصريحاتها المثيرة للجدل وإطلالاتها المثيرة، لتعود من جديد عبر موقع "سناب شات"، مروجةً لإحدى العلامات التجارية لحمالات الصدر.

ظهرت الناشطة خلال مقطع الفيديو مرتدية سترة داكنة اللون، بفتحة صدر واسعة كشفت عن جسدها ومفاتنها.

وقالت القحطاني خلال مقطع الفيديو "أنا لابسة من المكان ده، وهي حمالات تنفع مع الفساتين اللي ليها فتحة صدر واسعة، خفيفة ومش بتبان، وأنا زيي زي أي ست طبيعية مفيش سيليكون ولا حاجة".

ويُقدم هُن معلومات عن الناشطة السعودية، هند القحطاني، خلال السطور التالية.

- من أصول ليست سعودية، وتقيم خارج المملكة.

- مُعلمة سعودية، كانت تعمل في إحدى مدارس الرياض.

- تزوج عليها زوجها بعلمها، لكنها اشترطت عليه أن تكون حضانة بناتها من حقها، وانفصلت عنه.

- هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب انفصالها عن زوجها.

- تمردت على زوجها وعلى أهلها في السعودية، فهربت إلى أمريكا.

- هي ناشطة في مجال الحقوق والحريات، وكان آخر ما تدعو إليه حقوق المثليين.

- اتهمت باستفزاز الشعوب من أجل نيل الشهرة، وخاصة المجتمع السعودي، بنشر آرائها المختلفة عنهم.

- تدعم المثليين بشكل كبير، معللة أن الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، لافتة أنهم "مسالمين ولا يسيئون لأحد"، وهذا ما قالته في فيديو نشرته عبر الـ سوشيال ميديا.

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- سبق أن أثارت ضجة كبرى خلال شهر رمضان، من خلال ظهورها في بث فيديو على موقع "سناب شاب"، وهي تبيح وتجاهر بالإفطار خلال شهر رمضان الكريم.

- أثارت هند حالة من الجدل، في نوفمبر من العام الماضي، عقب نشرها مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص وتتمايل بطريقة جريئة وصفها البعض بالمثيرة، تعدت بها العادات والتقاليد السائدة في بلدها.

وعلقت هند القحطاني على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها.

- ووجهت الاتهامات للناشطة السعودية، بأنها تتعمد إثارة الجدل مستغلة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت تعمل مدرسة في السعودية.

- في فبراير الماضي من العام الحالي، عادت الناشطة لإثارة الجدل من جديد، عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وذلك بحديثها عن قوة الرجل الجسمانية، واحتياج المرأة لها في البيت، حيث قالت إن الزوج والزوجة يجب أن يتشاركا في كل الأمور.

وأضافت موجهة كلامها للمرأة: "أنت الأقوى والأقدر على تحمل الأعباء"، وقالت للزوج: "الخلاصة خليك مشارك في كل شيء يخص البيت والأولاد، خليك موجود مثلك مثلها".

وأكملت خلال الفيديو: "الرجال يتفاخرون القوامة لنا، نحن الأذكى، الأقدر، المرأة ما تفهم شيء بالحياة، وإذا بدهم يعياروا حدا يقولوا تربية مرأة، ليش طيب تحملها مسؤوليات ولا تتحملها معها".

وتابعت: "لو أنت تمتلك قوة جسدية ليه ما تعمل شغل البيت، تنظيف وكل شيء، إحنا محتاجين للقوة الجسدية في البيت، لو أنت ذكي ليش ما تذاكر للأطفال، المرأة هي من تدبر كل أمور حياتكم".

حديث "هند" أثار حولها الجدل من جديد، فهي كل حين تخرج بتصريح حول الرجال، يصفه السعوديون، بأنه غريب على المجتمع السعودي.

وكان من بين التعليقات التي انتقدت هند القحطاني في التعليقات، "غسالة فل أوتوماتيك وكوي عند أبو هنود بالمغسلة ومدرس خصوصي للأولاد وغسالة صحون ومطاعم، مشكلة اللي تقيس قدرها بغسل صحون أو كوي أو طبخ أو غيره الزوجة شريكة حياة قيمتها أكبر من تلك التفاهات التي تذكرين".

وقال آخر ساخرا، "أوك موافقين بشرط تشاركين في الفواتير والمصاريف وحتى المهر والبنزين النص بالنص".

- "علقتوا على معاذ ولدي حبيبي، أسألكم بالله إلا عيالي، إلا عيالي"، هكذا علقت الناشطة السعودية هند القحطاني، خلال مقطع فيديو قصير ظهرت خلاله عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، وهي تطالب متابعيها بعدم التنمر على أبنائها، متمنية جلدها وتقطيعها.

وظهرت الناشطة خلال مقطع الفيديو التي تناشد فيه متابعيها، عقب الانتقادات التي تعرض لها أبناؤها كونهم يرتدون ملابس من أشهر البراندات، قائلة: "خلاص يا عالم حتى لبس البراند مشهور أشهر من النار على العلم".

وقالت خلال مقطع الفيديو، "ومن حسن الحظ إن عيالي لا يدخلون موقع تويتر، بصراحة أنا ممتنة جدًا للخالق إنه عيالي ما يشوفون تعليقاتكم، يا ناس حرام، أنا طقطقوا عليَّ، اجلدوني، قطعوني، عادي متعودة عليكم، وأسامحكم، بس إلا أولادي، كلهم بلا استثناء".