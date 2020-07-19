تجاوزت الـ150 ألف جنيه.. تعرف على سعر ساعة عمر طه في حفل خطوبته على أمينة خليل (صور)

علاقات و مجتمع

إطلالة صيفية كاجوال، تجمل بها عمر طه في حفل خطبته على الفنانة أمينة خليل، في إحدى المدن الساحلية، مرتديا ساعة متوسطة الحجم تجمع بين اللونين الفضي والذهبي، والتي ظهرت بوضوح خلال احتضانه "زوجته المستقبلية" في إحدى صور الاحتفال.

الساعة من الماركة العالمية "Rolex⁣"، وتنتمي إلى مجموعة "GMT Master II"⁣، ويتميز السوار بأنه من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، مزود بالفولاذ المقاوم للصدأ، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة المصنعة.

ويصل سعر تلك الساعة إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وهو ما يعادل 159 ألف جنيه مصري، بحسب موقع "Rolex⁣".

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يشار إلى أن العروس ظهرت بفستان من الستان، بحمالات رفيعة، مكشوف الظهر، وله طبقة من الأورجانزا الشفافة من الخلف، في حين اختارت له اللون "الأوف وايت"، فضلا عن أقراط ذهبية، مع تسريحة شعر إنسيابية تحمل تموجات بسيطة بأنامل المصفف"Kimi Safadi".

واحتفلت الفنانة بخطبتها، منذ عدة أيام في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.