5 فحوصات ضرورية تكشف إصابتك بمقدمات السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يعاني البعض بمشكلة مقدمات السكري، وهي حالة يكون فيها مستوى السكر بالدم مرتفع عن المعدل الطبيعي ولكن لا يرتقي لارتفاع السكري من النوع الثاني، وهناك عدد من الفحوصات اللازمة التي تكشف الإصابة مبكرًا.

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