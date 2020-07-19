احمي نفسك.. 15 شيئا لا يجب أن تفعلها في زمن كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث كل منا في الفترة الحالية، عن أفضل الطرق لإنقاذ حياته وأسرته من عدوى فيروس كورونا، خاصة بعد التعايش معه وفتح مناحي الحياة أمام المواطنين.

ونستعرض قائمة بأهم الأشياء التي لا يجب أن تفعلها في زمن تفشي فيروس كورونا، وفقا لموقع "eatthis".

لا تخيف نفسك

كن مستعدًا، كن متيقظًا، كن على اطلاع بالمعلومات عن الفيروس، لكن لا تخف، تأكد أنك ستتجاوز الأزمة بأقل الخسائر إذ اتبعت الإجراءات الوقائية.

لا تعتقد أنك محصن

لا تقل إني صغير، فالفيروس قد يصيبك في أي وقت حال عدم التزامك بإجراءات السلامة، فكورونا لا يصيب كبار السن فقط.

احذر تناول المطهرات

بأي حال من الأحوال استبعد تناول المطهرات أو المبيضات كوقاية محتملة، فهي سامة، ويمكنها أن تسبب لك آلام في المعدة، قدصل إلى الوفاة، عليك استخدام المطهر على يديك فقط.

لا تعتقد أن الشمس تحميك من كورونا

توقع البعض أن الحرارة والضوء قد يقتلان الفيروس التاجي، فلا ينغي القول والاعتماد أن الصيف سيقتل الفيروس تمامًا.

لا تظن أن المسافة الاجتماعية ستنتهي غدًا

يجب أن نطبق المسافة الاجتماعية بكل حزم، في الفترة الحالية حوالي متر إلى متر ونصف بين كل شخص، ولا يجب الاعتقاد أن ذلك ليس مهما.

احذر الذهاب إلى الشاطئ أو الحدائق العامة

مع فتح بعض الشواطئ والحدائق العامة، من المستحيل الحفاظ على المسافة الاجتماعية في مثل هذه الأماكن المزدحمة، بالتالي يجب عدم الذهاب إليها.

لا تشتري طعاما بطريقة مبالغ فيها

ليست هناك حاجة تستدعي للذعر أثناء شراء الطعام، لا تشتري الأغذية بطريقة مبالغ فيها، بل عليك اتخاذ الإجراءات الاحترازية عن التواجد في محلات البقالة، وشراء ما تحتاجه فقط.

لا تنس أن تغسل يديك باستمرار

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هذه هي الحماية الأكثر أهمية ضد كورونا، اغسل يديك بعد الخروج في الأماكن العامة، وبعد استخدام الحمام، بعد السعال أو العطس، وقبل إعداد الطعام أو تناوله.

لا تلمس وجهك

غالبًا ما تدخل الجراثيم إلى جسمنا، عندما نلمس أعيننا أو أنفنا أو فمنا، كما يقول الخبراء.

لا تغسل يديك لمدة تقل عن 20 ثانية

يقول الخبراء إن أي شيء أقل من هذه المدة، سيكون غير صحي، وسيترك الجراثيم على يديك. افعل ذلك لمدة 20 ثانية أو أكثر.

اغسل يديك دائمًا بالصابون

تظهر الدراسات أنه أثناء غسل اليدين، ينتج الصابون تفاعلًا كيميائيًا يزيل الجراثيم من يديك بشكل أكثر كفاءة من الماء وحده، لا تستخدم كمية قليلة جدًا أو أكثر من اللازم.

لا تعطس أو تسعل في الجو

السعال أو العطس في كوع مرفقك، أو استخدام منديل أمر ضروري حتى لا ينتشر الرذاذ.

لا تلمس مقابض الأبواب (إذا كنت تستطيع ذلك)

وجد الباحثون أن الفيروس التاجي يمكن أن يعيش لمدة يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح الصلبة مثل مقابض الأبواب، لهذا السبب من المهم بشكل خاص غسل يديك بانتظام، ودفع الأبواب بذراعك أو مرفقك قدر الإمكان.

لا تحضر التجمعات الكبيرة

التجمعات الكبيرة تعرض حياتك للخطر، يجب أن تقتصر على 5-10 أشخاص على الأكثر.

احذر من الإكثار من تناول الطعام في المطاعم

يجب ألا تذهب إلى المطاعم، وإذا كنت مضطرا، يجب عليك الالتزام بكل قواعد السلامة وتطبيقها حرفيا.

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