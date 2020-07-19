ليست حلوى.. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول "الفيتامينات الصمغية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية، قد تبدو الفيتامينات الصمغية أو "الملونة المحلاة" كحل بسيط، ولكن لا تكثر من تناولها لأنها بالتأكيد ليست حلوى.

الفيتامينات الصمغية تكون بنكهات لذيذة وقد تقودك للبقاء بصحة جيدة، لكن كما تقول خبيرة التغذية مالينا لينكاس، فإن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا لن يكونوا بحاجة لتناول الفيتامينات يوميا.

وقد يكون خفض كمية العناصر الغذائية اليومية الموصى بها -في شكل مكمل- أمرًا خطيرًا.

ولكن ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط بتناول "الفيتامينات الصمغية"؟، وفقا لموقع "thehealthy".

قد تكون سامة

نوع الفيتامينات الذي يجب القلق بشأنه هو القابل للذوبان في الدهون، مثل "A و D و E و K"، فهي أكثر صعوبة في الهضم والامتصاص ، لذلك يمكن أن تتراكم هذه العناصر الغذائية في أعضائك وأنسجتك.

كما يوضح أخصائي التغذية علي ويبستر، المدير المساعد لاتصالات التغذية لمؤسسة مجلس معلومات الغذاء الدولي: "تناول جرعات عالية من هذه العناصر الغذائية في فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تتراوح من اضطراب المعدة إلى التسمم".

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كما أن تناول جرعات كبيرة من "فيتامين د" مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الدم والغثيان والقيء والضعف.

كما يمكن أن يسبب تناول الكثير من "فيتامين أ" على مدى فترة طويلة تساقط الشعر وفقدان العظام وتلف الكبد.

تحتوي معظم أنواع الفيتامينات على أقل من 100 بالمائة من حاجتك اليومية للمعادن والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لذلك إذا كنت تلتزم بالجرعة المناسبة، فلن يكون لديك أي مشاكل.

يضيف أخصائي التغذية: "لا يوصى عمومًا بالفيتامينات الصمغية أو غير الصمغية ما لم يكن هناك نقص في المغذيات المحددة، إذا كنت بحاجة إلى تناول الفيتامينات، يجب البحث عن العلامات التجارية المصحوبة بكلمة USP ؛ يشير هذا إلى أن المنتج قد تم اختباره وهو نقي وقوي وآمن وذو جودة عالية".

الفيتامينات الصمغية ليست حلوى

إذا كان لديك أطفال، فاحرص على عدم اعطائهم هذه الفيتامينات.

يقول أخصائي التغذية علي ويبستر: "الفيتامينات الصمغية ليست بديلاً صحيًا للحلوى، نعم قد يكون لتناول الكثير من الطعام آثارًا سلبية على صحتك، لكن هذا النوع من الفيتامينات أيضا ليس بديلا لعادات الأكل غير الصحية."

ينصح ويبستر بالتركيز على الحصول على العناصر الغذائية من خلال الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون ومنتجات الألبان، حتى بعد تغيير نظامك الغذائي.