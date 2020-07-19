إليسا تحتفل بمرور 20 عاما على مسيرتها الفنية بـ"صورة جريئة": "ضميري مرتاح.. وأبويا علمني مخافش"

علاقات و مجتمع

بصورة جريئة، احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بمرور 20 سنة على مسيرتها الغنائية، موجهة رسالة إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

إليسا: أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات

وظهرت إليسا بملابس فاتحة اللون بدون أكمام، والتي تميزت بأنها غير منقوشة وتكشف عن ساقها، خلال نومها على السرير، في مشهدين من حقبتين زمنيتين مختلفتين.

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وغردت الفنانة اللبنانية: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة، ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري"، مضيفة: "اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح، الحمدلله وضميري مرتاح، ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 2400 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتي امرأة قوية"، و"ما علاقة قوتك بصورك الجريئة يا فنانة"، و"نحبك وندعمك دائما يا إليسا.. وفي انتظار ألبومك".