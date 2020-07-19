علاقات و مجتمع
شاركت الراقصة فيفي عبده، متابعيها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة بصحبة مطرب المهرجانات الشعبية، عمر كمال، وهو يؤدي أغنية الفنانة ميادة الحناوي (كان يا مكان) في حين شاركته الأخيرة بوصلة رقص على الأغنية.
وظهرت الراقصة بفستان باللون البرتقالي من القطيفة والشيفون، مع المكياج الصارج والجرئ، معلقة: "يا صباح العسل النحل، صديق من صالون فيفي عبده بحبك أوي".
وكانت الفنانة، نشرت أمس، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة ظهرت خلالها بملابس مكشوفة، مرتدية سترة سوداء بدون أكمام، مع مكياج سموكي صريح، مُعلقة: "الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة أوي لأن عندي اكتئاب، قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا، على كل اسكوزمي، إنجوي، خليك جود بوي، مش مهم مين اللي سمايل في الآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر عقب شكوتها من الاكتئاب.. فيفي عبده تشارك عمر كمال في وصلة رقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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