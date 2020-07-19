"أمهات مصر": امتحان التفاضل والتكامل صعب والوقت ضيق

علاقات و مجتمع

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، كان صعبا ويحتاج إلى وقت أطول من المدة المحددة له.

وأضافت عبير، في بيان لها، أن عددا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور اشتكوا من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، موضحين أن هناك إجماع على صعوبة أسئلة الامتحان وأنه يحتاج لوقت أكبر من الوقت المخصص له.

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وتابعت: "أولياء الأمور أشاروا إلى صعوبة الجزء الخاص بالتفاضل أكثر من التكامل، فضلا عن وجود نقاط صعبة في المقالي اللي عليه درجات أكثر".

واستطردت: "عادة في علمي رياضة الوقت ضيق ودي شكوى عامة، بالإضافة إلى صعوبة الأسئلة، هما عايزين إيه من علمي رياضة".