طعمها حلو وريحتها وحشة.. مواصفات لحوم الحمير بعد حبس "فطاطري" استخدمها في الحواوشي

مطبخ

واقعة غش جديدة، بطلها "فطاطري" شهير بالمعصرة، أُلقي القبض عليه، عقب اكتشاف تقديمه "لحم حمير" للزبائن في الوجبات المختلفة التي يعدها، وسط تساؤلات تدورحول مواصفات تلك اللحوم المغشوشة.

الدكتورة نادين العمروسي الطبيبة البيطرية، توضح مواصفات لحم الحمير لـ"هن"، قائلة إنها تتميز بالرائحة الكريهة الفذة، و"اللي يأكلوها يحس إن طعمها مسّكر"، مضيفة أن لونها يميل إلى البني القاتم، فضلًا عن وضوح خطوط الألياف والعضلات بها.

وتابعت الطبيبة البيطرية، أن لحوم الحمير خالية تمامًا من "الدِهن"، على عكس اللحوم البقرية ذات اللون الأحمر والدهون الصفراء، أو لحوم الجاموس التي تتميز باللون الأحمر القاتم، والدهون البيضاء.

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وتشير إلى أنه على الرغم من رائحتها المقززة، إلا أنه لا يمكن التعرف عليها في حالة خلطها بالملح والتوابل والبهارات، مع بعض قطع اللحوم الحمراء.

تفاصيل حبس "فطاطري" بالمعصرة يقدم "حواوشي" من لحم الحمير

قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بمعاقبة فطاطري شهير بالمعصرة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم حمير في صناعة الحواوشي.

وأوضحت تقارير فحص العينات المتحفظ عليها من المحل، أن المعامل المختصة، أجرت تحاليل للعينات المسحوبة، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين إيجابيتها للفصيلة "الخيلية".

وأمرت النيابة بإحالة مالك المطعم، للمحاكمة الجنائية، حيث استمع القاضي وائل الشوربجي، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، وشملت أوراق القضية، تقرير لجنة الفحص، وبعدها أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.