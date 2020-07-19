بالزغاريد.. طالبات الثانوي العام يودعن الامتحانات (فيديو)

علاقات و مجتمع

بالزغاريد والتصفيق أمام المدارس وبالشوارع العامة وداخل سياراتهن، احتفلت طالبات الثانوية العامة، بانتهاء مارثون الامتحانات بعدما فرغوا من آخر مادة اليوم.

والتقطت عدسة "الوطن" عدة لقطات للطالبات إمام إحدى مدارس اللغات، أثناء احتفالهن بانتهاء الامتحانات بالرقص والتصفيق والزغاريد.

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ومن جانبها، قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، الذي قاموا بتأديته اليوم، كان صعبا ويحتاج إلى وقت أطول من المدة المحددة له.

وأضافت عبير، في بيان لها، أن عددا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور اشتكوا من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، موضحين أن هناك إجماع على صعوبة أسئلة الامتحان وأنه يحتاج لوقت أكبر من الوقت المخصص له.

وتابعت: "أولياء الأمور أشاروا إلى صعوبة الجزء الخاص بالتفاضل أكثر من التكامل، فضلا عن وجود نقاط صعبة في المقالي اللي عليه درجات أكثر".

واستطردت: "عادة في علمي رياضة الوقت ضيق ودي شكوى عامة، بالإضافة إلى صعوبة الأسئلة، هما عايزين إيه من علمي رياضة".