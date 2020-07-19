صور وفيديو.. ياسمين ورانيا وروبي.. البحر يصنع ترندات الصيف

لايف ستايل

خلال فصل الصيف تبدأ النجمات في مشاركة جمهورهن لحظات الإجازة الصيفية وأوقات الفراغ من التصوير، وتبدأ معها صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "إنستجرام"، الذي يمتلئ بتلك الصور والتي تتسم بالجرأة حينا، وبجمال صاحبتها في حين آخر.

وعلى الرغم من أن الفنانات قديما كن ينشرن صورهن على المجلات المصورة فقط، حيث لا مجال للتعليقات على ظهورهن بالمايوهات، إلا أنه وفي الوقت الحالي أصبح الصيف والبحر يصنع "الترند"، بحديث الناس عن تلك الصور التي تنشرها الفنانات.

روبي

تصدرت الفنانة روبي الترند مؤخرا بنشرها صورة لها على البحر، مرتدية كاش مايو من اللون الأبيض الشفاف يشبه "ألشميز"، وتحته مايو بكيني من اللونين الأسود والأبيض، ولفتت إليها الأنظار ببساطتها على البحر وظهورها بشكل طبيعي جذاب دون مكياج صارخ، أو قصة شعر مبالغ فيها.

كانت رانيا يوسف هي أولى الفنانات التي ظهرت على شواطئ البحر عقب انتهاء فترة الحظر الطويلة ليلا، وبدء فتح بعد الفنادق والمناطق الساحلية أبوابها أمام المصيفين.

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وظهرت رانيا جالسة على الرمال، مرتدية بكيني أبي، وعليه كاش مايو أيضا من اللون الأبيض، وتصدرت رانيا يوسف الترند حتى وصلت إلى عمل صورها كوميكس انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ياسمين عبدالعزيز

فيديو مدته عدة ثواني فقط، ظهرت خلاله ياسمين عبدالعزيز محتضنة زوجها الفنان أحمد العوضي، وهي مرتدية المايو، على أحد شواطئ البحر، وابتسمت في الفيديو، ليكتب لها العوضي تعليقها، "بتغفليني"، لترد عليه ياسمين عبدالعزيز "ده العادي".

ولكن هذا الفيديو تسبب في تصدر الفنانة ياسمين عبدالعزيز الترند لأيام عدة، هي وزوجها أحمد العوضي.

وكان الثنائي قد أعلنا زواجهما رمضان الماضي، بعد شائعات كثيرة أثيرت حول وجود علاقة عاطفية بينهما، فجرها شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مستنكرا عدم إعلانهما عن طبيعة تلك العلاقة.