موديلات بنطلونات عالية الخصر من كيم كارداشيان تعرفي عليها

تعتمد الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كاردشيان الكثيرَ من الإطلالات الجريئة، ولكونها من أهم شخصيات مواقع التواصل الاجتماعي عالميًّا، واكتسابها للاهتمام الإعلامي، تبحث الفتيات دومًا عن إطلالاتها الأقل جرأة لتقليدها. ولاختياراتها المتنوعة بالبنطال عالي الخصر، جمعنا لكنّ عدة خيارات من وحيها بموديلات متنوعة.

خيار كاجوال بالجينز من كيم كاردشيان

في إطلالة شبابية لجأت كيم كاردشيان لبنطال الجينز الأبيض المصمم بالخصر العالي مع تيشيرت قصير بدرجة فاتحة جدًّا من الرمادي، وأكملت مظهرها بحذاء بوت مصنوع من جلد الثعبان الأبيض، وتجملت بمكياج زهري لمظهر أنثوي ناعم.

خيارات بنطلونات الجلد البنية

اجتاحت البنطلونات المصممة من الجلد الفاخر منصات عروض الأزياء وأهم المحال التجارية من الماركات المختلفة، ومنها أطلت كيم كاردشيان ببنطال الجلد بدرجة فاتحة من البني، وقد صُمِّمَ بأزرار ناعمة من الجانبين، مع بلوزة قطنية قصيرة مصممة بكم واحد، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية سوداء وسرحت شعرها بتسريحة مرفوعة ومنسدلة، وفي الإطلالة الأخرى ارتدت بنطالًا من الجلد البني المزين بخيوط جانبية من الجلد البني أيضًا وبلوزة زهرية مصممة بموديل ناعم مزين بالبني الداكن، مع حذاء بوت قصير مصمم بطبعات جلد الثعبان، وأقراط دائرية ضخمة باللون الذهبي، واعتمدت كيم لهذه الإطلالة إطارَ المكياج البني الناعم مع تسريحة شعر مرفوعة.



إطلالة عملية من كيم كاردشيان

لإطلالة رسمية مناسبة للعمل، يمكن لكيم كاردشيان أن تلهمكن بإطلالتها ببنطال وبليزر من قماش الجلد الأسود، حيث نسقتهما مع بلوزة بنية قصيرة وعدة قلادات ذهبية طويلة بطبقات متعددة، واختارت لهذه الإطلالة تسريحة منسدلة للشعر ومناكير سوداء، وتزينت بمكياج العيون السموكي باللونين الزهري والبني.

إطلالات مميزة لكيم كاردشيان ببنطلونات الجلد

تختار الفتيات دومًا البنطلونات عالية الخصر المصنوعة من الجلد لتظهرهن أكثر طولًا، وعن كيم فقد ظهرت ببنطال من الجلد البرتقالي وبلوزة قصيرة برتقالية مصممة بكم طويل مع حذاء بوت مصنوع من جلد الثعبان الأبيض ونظارات شمسية، ولمظهر أكثر جرأةً قامت بصبغ شعرها باللون البرتقالي وجعلته منسدلًا، وفي إطلالة أخرى لجأت للون الأسود ببنطال الجلد مع بلوزة سوداء قصيرة لمظهر أنيق وبسيط.

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إطلالة رياضية من كيم كارديشيان

إن كنتِ تبحثين عن إطلالة رياضية أنيقة، فيمكنكِ أن تستوحي من كيم كاردشيان تأنقها ببنطال أزرق واسع وطويل مصمم بموديل الخصر العالي ومزين من الأعلى بمطاط أزرق بدرجة مخالفة، وأكملته ببلوزة صيفية خفيفة بذات لون البنطال، ورفعت شعرها بتسريحة ذيل الحصان، لإطلالة بسيطة وأنيقة مناسبة للشابات.

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