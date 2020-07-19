موديلات فساتين سهرة مطرزة موضة خريف 2020 تعرفي عليها

نجحت عروض خريف 2020 في جذب إهتمام الكثير من المتابعين إليها، خصوصاً مجموعات الكوتور وفساتين السهرة المزدانة بالتطريز اليدوي والتي أتت بقصات مبتكرة تميزت بالتفاصيل التي تعكس كل مرادفات الفخامة والرقي، شاهدي معنا أجمل موديلات فساتين السهرة المطرزة من مجموعات كوتور خريف وشتاء 2020 – 2021 واكتشفي من خلالها آخر مستجدات الموضة العالمية.

فساتين سهرة قصيرة من مجموعات الكوتور

قد يرى البعض أن فخامة شغل الكوتور تظهر أكثر في الفساتين الطويلة ولكن المصممون حرصوا دومًا على نفي هذه النظرية بتقديم قطع شديدة الرقي من فساتين السهرة القصيرة، في مجموعات خريف 2020 رأينا موديلات منوعة أغلبها أتى بتنانير منفوشة على طراز فساتين الخمسينات، أحببنا الفساتين التويد طويلة الكمين والمزينة بالورود البارزة من توقيع شانيل Chanel، كذلك الفساتين مستقيمة القصة المغلفة باللؤلؤ الأبيض من توقيع دار بالمان Balmain.



فساتين سهرة منخفضة الخصر موضة 2020

كانت الفساتين منخفضة الخصر قد حظيت بحضور لافت الموسم الماضي وها هى تسيطر على مجموعات الكوتور من جديد، قدمت ماركة ألكسيس مابي Alexis Mabille فستان أصفر مميز بأكمامه الطويلة وياقته العالية المطرزة والكسرات الواسعة التي تزين التنورة المنفوشة.



فساتين سهرة بتنانير ضخمة من عروض الكوتور

كالعادة استحوذت فساتين السهرة المصممة بتنانير منفوشة ضخمة على إهتمام المصممين، ابتكرت دار كريستيان ديور Christian Dior مجموعة من الفساتين المغطاة بالتطريز، أعجبتنا الفساتين التول المحبوكه بالورود الصفراء والزرقاء، كما خطفت الأنظار الفساتين الديكولتيه المغلفة بالريش النافر من توقيع جيامباتيستا فالي Giambattista Valli.

فساتين سهرة بأكمام طويلة موضة 2020

غازلت كبار الدور العالمية ذوق صاحبات الذوق المحافظ بتقديم تشكيلة مميزة من فساتين الكوتور طويلة الكمين، أحببنا الفستان المنفوش المزدان بالتطريز الفضي والأزرق الداكن من مجموعة شانيل Chanel والفستان بقصة حورية البحر من تصميم ماركة جوليان فورنييه Julien Fournié.

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