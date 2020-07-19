5 أطعمة يجب تجنبها أثناء أزمة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد يجب الحرص على اتباع تناول نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي وتجنب التقاط العدوى، كذلك هناك عدد ن الأطعمة يفضل تجنبها في تلك الأثناء لما لها تأثيرات ضارة على الصحة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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