كيف تكتشفين الكاميرات السرية في غرف قياس الملابس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تجد النساء متعة في التسوق وشراء ملابس الجديدة، لكن في الآونة الأخيرة تحولت هذه العادة إلى شعور بالخوف والتوتر في المولات والمحال التجارية خوفًا من استغلال غرف تغيير الملابس من قبل أصحاب هذه المحال في أعمال غير أخلاقية، وتصويرهن عن طريق كاميرات مخبأة.

وانتشرت مؤخرا على أحدي الجروبات الخاصة بالنساء تحذير من اكتشاف وجود كاميرات سرية في غرفة قياس الملابس.

"الخليج 365" يعرض لكِ بعض الطرق البسيطة التي تمكنكِ من كشف الكاميرات الخفية، إن وُجدت بحسب موقع "huffington post"

يمكنك التأكد من عدم وجود كاميرات تجسس دخل "البروفة" عن طريق استقبال وإجراء المكالمات الهاتفية، فإذا تعطلت عملية الاتصال أو حدث تشوش فهناك احتمال وجود كاميرات داخل الغرفة

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يمكنك تحميل العديد من التطبيقات الفعالة من بينها Hidden Camera Detector لكي تساعدك على كشف الكاميرات المخبأة، عن طريق تصوير كامل الغرفة باستعمال الفلاش ثم يعمل البرنامج على تحديد مكان وجود كاميرات التجسس

3- البحث عنها خلف المرآة:

يلجأ البعض إلى إخفاء الكاميرات خلف المرآة مباشرة، وللتأكد من ذلك يمكنك البحث بيديك باتجاه المرآة

4- النظر جيدا في مقبض الباب أو وضع أحدي قطع الملابس عليه.