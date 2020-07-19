بعد استهلاك المصريين كاجو بـ54 مليون جنيه.. تعرف على فوائده

صحة

بحسب بيان التجارة الخارجية ارتفع استهلاك المصريين من الـ"كاجو" خلال شهر أبريل الماضي إلى 54.096 مليون جنيه تقريبا، مقابل نحو 43.63 مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ 24%، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ومكوث المواطنين لفترات طويلة في المنزل بسبب الحظر ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وللكاجو فوائد صحية عديدة، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقعي "نيو يورك بوست" و"هيلث لاين" الطبيين.

خال من الكوليسترول

الكوليسترول هو مركب شمعي يتراكم في الدم، ما يؤدي إلى ترسبات يمكن أن تحد من عمل القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يكون تجنب الكوليسترول في نظامك الغذائي خيارًا صحيًا يعزز الدورة الدموية المثلى. لا يحتوي الكاجو على الكوليسترول، ما يجعله خيارًا غير عادي لصحة القلب.

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يعطي دفعة جنسية

الكاجو غني جدا بالزنك، ما يمكن أن يعزز تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية، ما يساعد على الشعور بالإثارة، والإحساس بالدفعة نحو ممارسة الجنس.

يحتوي على مركبات نباتية مفيدة

يعتبر الكاجو قوة مضادة للأكسدة، ومضادات الأكسدة هي مركبات نباتية مفيدة تحافظ على صحة الجسم عن طريق تحييد الجزيئات المسببة للضرر المعروفة باسم الجذور الحرة. وهذا بدوره يساعد على تقليل الالتهاب ويزيد من قدرة الجسم على البقاء بصحة جيدة وخالٍ من المرض.

يعتبر الكاجو مصدرًا غنيًا بالبوليفينول والكاروتينات فئتان من مضادات الأكسدة، توجد أيضًا في مكسرات الأشجار الأخرى.

يمنع أمراض الدم

قد يساعد استهلاك الكاجو بشكل منتظم وبطريقة محدودة في تجنب أمراض الدم. الكاجو غني بالنحاس، والتي تلعب دورًا مهمًا في القضاء على الجذور الحرة من الجسم.

يمكن أن يؤدي نقص النحاس إلى نقص الحديد مثل فقر الدم. ومن ثم يجب أن يحتوي نظامنا الغذائي على الكمية الموصى بها من النحاس. والكاجو هو مصدر جيد.

جيد للبشرة

زيت الكاجو غني بالسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم والحديد والفوسفور وجميعها مركبات مفيدة للبشرة، كما أنه مصادر رائع للمواد الكيميائية النباتية والبروتينات ومضادات الأكسدة، إن النسبة العالية من السيلينيوم في الكاجو ليست جيدة لبشرتك فحسب، بل "تساعد أيضًا في منع السرطان".