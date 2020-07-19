"دعاء" ضحية تعنيف زوجها: "خاني في بيتي"

علاقات و مجتمع

روت دعاء محمد، تجربتها مع تعنيف زوجها، والذي أرسل صورتها الخاصة "تحت الدش" إلى شقيقها، جزاء لها بسبب إقامتها دعاوى قضائية ضده لرفضه الإنفاق عليها.

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وتحدثت السيدة الثلاينية عبر "بث مباشر" على صفحة "الوطن" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن واقعة خيانة تعرضت لها على يد زوجها، "اخدت موبايله عشان موبايلي كان في مشكلة وبايظ وهو نسي يقفل الفيسبوك وقرأت محادثة بينه وبين إحدى قريباته".

وبحسب دعاء، اتفق الزوج على أن تذهب زوجته وطفليها إلى والدته وتأتي قريبته إلى المنزل مرتدية النقاب حتى لا يتعرف عليها أحد، "وفعلا جت وعشان هو بينكر كل حاجة وحشة بيعملها، كلمتها وواجهتها واعترفت أن ده حصل وطلبت مني مفضحهاش، وأنا سكت عشان عيالي بس التسجيل معايا".

قصة دعاء مع تعنيف زوجها

وكانت دعاء محمد قد روت تجربتها في تصريحات لـ"هن"، تفاصيل التعنيف الذي تعرضت له على يد زوجها الذي كان يضربها ويرفض الإنفاق على بيته، وعندما طالبته بالإنفاق ورفعت عليه قضية تبين أن راتبه يصل إلى 14 ألف جنيه، فهددها إذا لم تتنازل عن القضايا سيفضحها بصورها الخاصة، وبالفعل أرسل صورتها "تحت الدش"، إلى شقيقها، وهدد بإرسالها إلى مديرها في الشغل.