"مش هنزل مكان الشغالة".. اتهامات بالعنصرية لزوجة عماد متعب.. ويارا: هرد بالقانون

علاقات و مجتمع

"الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الماية مكان الشغالة" جزء من واقعة روتها سيدة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، تحدثت من خلالها عن تعرضها للعنصرية من قبل زوجة لاعب كرة قدم سابق.

تفاصيل الواقعة جاءت عبر حساب منسوب لسيدة تدعى "بسنت القاضي"، عندما ذهبت أمس برفقة زوجها وأولادها وجليسة الأطفال إلى إحدى المنتجعات الخاصة في الغردقة.

وتابعت السيدة في راويتها بأنها حينما همت جليسة الأطفال للنزول إلى حمام السباحة، وجدت اعتراض من سيدة متقدمة في العمر: "فوجئت بواحدة كبيرة فالسن بتناديلى بتقولي.. الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الماية مكان الشغالة.. استفزيت جدًا وراعيت فرق السن".

واستطردت: "وسكت بعدها بدقيقة جه حارس الشاطئ بيقولي معلش البنت لازم تتطلع علشان لابسة قطن، المهم احترمت كلامه وطلبت من البنت تطلع تغير وتلبس بوركيني ووتر برووف زي بتاعي".

بحسب السيدة بأن الأمر لم ينته عند ذلك، إذ فوجئت بتدخل سيدة، وهي زوجة لاعب كرة قدم سابق، اكتفت بذكر الحروف الأولى من اسمها "ي.ن" كانت برفقة والدتها: "نزلت البنت بالبوركيني وكنت معتقدة القصة انتهت فجأة جت (ي) اتهجمت عليا في البول وبتقولي.. أنتي يا بنتي هبلة أنتي عارفة أنتي بتعندي مع مين.. لو مش عارفة أنك فريزورت محترم مينفعش تنزلي فيه شغالتك روحي بيها بلطيم.. أنا مش هنزل مكانها".

بسنت: تعرضت لوابل شتائم من زوجة اللاعب

واستكملت السيدة في سرد الهجوم الذي تعرضت إليه من زوجة اللاعب السابق، بحسب زعمها: "ده اللي فاكراه طبعًا غير وابل من الشتايم ومامتها بتقولها هعملكم محضر.. أنا مسكتش طبعًا وحاولت أفهمها أنه اللي بتقوله ده قرف وعيب وأنه البنت نازلة بووتر برووف زيها زيك وحاجزة أوضة لوحدها زيها زيك".

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وأنهت السيدة سردها للرواية، قائلة: "لحد ما تدخل حد من الإدارة سألته بمنتهى الهدوء.. 3 أسئلة هل المكان بيمنع البوركيني؟ قاللي لأ، هل بتمنع الأجانب أنهم ينزلوا البوول؟ قاللي لأ كله مرحب به.. هل قبل ما تنزل البوول بتسأل عن خلفية عمله؟ قالي لأ.. الراجل مشكورًا أعتذر عن غلطة معملوهاش أصلا والبنت نزلت وبعد ما الموضوع انتهى بعتولنا كادوه مشكورين أنا بس متعجبة أني في ناس بالطبقية وسواد القلب ده أنا مش فارقلي مهاتراتها معايا تمامًا لأني رديت عليها باللي يناسب تربيتي.. اللي واجع قلبي أنه البنت كانت واقفة وسامعة كل الإهانة دي بدون أي ذنب عملته".

قصة "بسنت" جرى تداولها على نطاق واسع عبر موقع "فيس بوك"، ورغم اكتفائها بالإشارة إلى الحروف الأولى من زوجة لاعب الكرة القدم السابق، لكن ذلك لم يمنع رواد السوشيال ميديا من الهجوم على صاحبة الواقعة وذكر اسمها علانية وهي ملكة جمال مصر سابقًا يارا نعوم، زوجة لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب.

رواد السوشيال ميديا يشيرون إلى يارا نعوم

وكانت من ضمن التعليقات: "ميس إيجيبت سابقًا اللي بتحارب العنصرية وهدفها السلام العالمي.. يارا نعوم زوجة عماد متعب" "رسالة للكابتن عماد متعب ميصحش اللي زوجتك يارا نعوم ووالدتها عملوه ده يا كابتن إحنا كلنا ولاد تسعة"، "مش هقول على اسمك على يارا يا نعوم".

يارا نعوم: هرد بالقانون

وبالتواصل مع يارا نعوم، زوجة اللاعب السابق عماد متعب، التي لم تنف أو تؤكد صحة ما جرى تداوله، لكنها اكتفت بالرد في حديثها لـ"هن": "أنا هرد بالقانون".