فيديو كوميدي لـ أحمد فهمي.. الكلبة زيزي "غيرانة" من هنا الزاهد

علاقات و مجتمع

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شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو كوميدي عبر خاصية "ستوري"، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الفيديو كلبة "زيزي" وهي تقفز لإبعاد أحمد فهمي عن هنا الزاهد، كلما أمسك بيد "هنا" في مشهد كوميدي، يظهر غيرتها من زوجته.

ويشارك أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه دوما، بصور ولقطات من حياته اليومية والفعاليات الفنية المختلفة.