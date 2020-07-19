بفستان ستان مفتوح.. الصور الأولى من حفل خطوبة أمينة خليل على البحر

لايف ستايل

احتفلت الفنانة أمينة خليل بحفل خطبتها، على رجل الأعمال عمر طه، على أحد الشواطئ.

وتألق العروسان بإطلالة ملائمة لمكان الحفل، حيث ظهرت "أمينة" بفستان من الستان، بحمالات رفيعة، مكشوف الظهر، وله طبقة من الأورجانزا الشفافة من الخلف، في حين اختارت له اللون "الأوف وايت".

ارتدت "أمينة" الأقراط الذهبية، وتركت شعرها منسدلا بالتعاون مع مصفف شعر النجمات "Kimi Safadi".

ومن جانبه ظهر العريس بإطلالة "سمي فورمال" بقميص وبنطلون، متخليلا عن البدلة الرسمية ورابطة العنق.

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وسبق أن تحدثت الفنانة عن استعدادها للخطوبة، في حوار مع إحدى المجلات العربية، في أغسطس الماضي، معلنة لجمهورها أنها تعتزم الارتباط رسميا، مشيرة إلى رغبتها في الاحتفال بزفافها في منطقة ساحلية، مثل الساحل الشمالي أو الجونة.

واحتفلت الفنانة بخطبتها، منذ عدة أيام في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت العروس بفستان قصير منقوش، مع أكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر إنسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سمي فورمال".