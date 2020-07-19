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خضعت الفنانة هنادي مهنا لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلاله كموديل مكياج، بأنامل خبيرة التجميل دينا راغب، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements اعتقد البعض أن الفنانة تحضر لحفل زواجها من الفنان أحمد صالح، فقد أعلنا خطبتهما قبل أشهر مضت، وظهرت مرتدية ملابس بيضاء أثناء وضع الماكياج، مع ترك شعرها منسدلًا. وكانت احتفلت الفنانة هنادي مهنا، بخطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، في ديسمبر الماضي، حيث أطلت بـ"جامبسوت" أبيض، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا تتألق في فوتوسيشن جديد.. هل اقترب زفافها؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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