الامارات | وفاة الروائي الإسباني خوان مارسيه

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الروائي الإسباني خوان مارسيه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب الإسباني خوان مارسيه بمنزله في برشلونة بساعة متأخرة من الليلة الماضية، عن عمر ناهز 87 عاماً، حسبما أعلنت وكيلته اليوم الأحد.
وكتبت دار «باليسلز» الناشرة لأعماله عبر تويتر «نأسف بشدة لوفاة خوان مارسيه (برشلونة 8 يناير 1933 - 18 يوليو 2020).. فلترقد بسلام عزيزنا خوان».
ويعتبر مارسيه من أعظم الروائيين المعاصرين في إسبانيا، ورشح أكثر من مرة للحصول على جائزة نوبل في الأدب، إلا أنه لم يحصل على الجائزة.
وحصل مارسيه على العديد من الجوائز، من بينها جائزة سرفانتيس المرموقة عام 2008. وهذه الجائزة تمثل أرفع تكريم أدبي للكتاب باللغة الإسبانية، ويحصل عليها الفائز بها عن مجمل إنجازاته. وتروي أعماله قصصاً من مدينته برشلونة حيث عاش طفولته في زمن الديكتاتور فرانكو. ونجح في تقديم روايات متجددة على مر سنوات عمله الطويلة.
ونعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الروائي الراحل عبر موقع تويتر، وكتب: «تلقيت الأخبار الحزينة (وأنا) في بروكسل بأن خوان مارسيه غادر عالمنا. لقد كان رمزاً مهماً في الأدب الإسباني».
وقال مارسيه الذي ألف 15 رواية في مسيرته، في تصريحات سابقة «الأدب هو تصفية حساب مع الحياة».
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