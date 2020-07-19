وجهَّت رسالة لمتابعيها "البس ما يسعدك"

ديانا هشام تنشر صوراً جديدة على شاطئ البحر نشرت الممثلة الشابة ديانا هشام صورة لها وهي على شاطئ البحر وهي ترتدي تايير صيفي باللون الأخضر. وعلقت ديانا على الصورة عبر حسابها بتطبيق Instagram كاتبة: "البس ما يجعلك سعيدا، شكرا على الزي المريح". يذكر أن ديانا هشام شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "حب عمري" مع هيثم شاكر وسهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي وأماني كمال، ومن إخراج عبد العزيز حشاد وتأليف فداء الشندويلي. Advertisements قد يهمك أيضا: ديانا هشام تكشف تفاصيل دورها في "أهل موسى" سهر الصايغ تخطف قلوب متابعيها عبر "إنستجرام"

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