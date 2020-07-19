تسريحات شعر مرفوعة للعروس ذي الشعر القصير لإطلالة أنيقة في "ليلة العمر"

ترغب كل عروس في الظهور بإطلالة جذابة ومتميزة بحفل زفافها، ويعد اختيار تسريحة الشعر من الأمور المهمة للفتاة عند التجهيز لعرسها، وقد تستغرق الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى التسريحة المناسبة لها، وتجد الكثير من العرائس ذات الشعر القصير صعوبة عند اختيار التسريحة التي ترغب بها، لاعتقادهن أنه لا توجد تسريحات متنوعة تناسبهن كصاحبات الشعر الطويل، وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك مجموعة تسريحات شعر مرفوعة للعروس ذي الشعر القصير، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة بحفل زفافك.



تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة

إذا كنت تتمتعين بشعر ناعم، وترغبين في إطلالة أنيقة بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية، مع ترك خصلات رفيعة على جانبي الوجه، ويمكنك تنسيق طوق رفيع من اللؤلؤ في منتصف الرأس، وقرط طويل من حبات اللؤلؤ بأحجام متنوعة.

تسريحة شعر مرفوعة مع تاج ذهبي

إذا كنت تتمتعين بشعر قصير، وترغبين في الظهور بإطلالة متميزة بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة فوضوية، مع ترك خصلات جانبية، ولإطلالة أكثر تميزا؛ يمكنك تنسيق تاج من الذهب على شكل ورق شجر، وفستان بأكمام قصيرة، يضفي على إطلالتك قدرا من الأناقة والجاذبية.

تسريحة شعر مرفوعة مع إكسسوار

إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة راقية بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مرفوعة، مع تنسيق إكسسوار من الكريستال أو الذهب في منتصف الرأس، وترك خصلات جانبية، تمنح إطلالتك جاذبية وأناقة، ويمكنك تنسيق هذه التشريحة مع فستان بأكمام قصيرة، وبظهر مكشوف.

تسريحة شعر مرفوعة وجدائل جانبية

إذا كنت تتمتعين بشعر قصير وترغبين في الظهور بإطلالة أنيقة بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مرفوعة، وجدائل جانبية وتزيينها بإكسسوارات على شكل فراشات، تضفي على إطلالتك قدرا من الأناقة والجاذبية، وتناسب هذه التشريحة مختلف الأذواق، ويمكن تنسيقها مع فستان بدون أكمام، وبفتحة صدر على شكل .vحرف

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تسريحة شعر مرفوعة مزينة بالورد

إذا كنت ترغبين في إطلالة مرحة ومفعمة بالحيوية والبساطة بحفل زفافك، يمكنك اعتماد تسريحة شعر مرفوعة، وتزيينها بالورود إما على أحد جانبي الشعر أو كتاج في منتصف الرأس.

ويمكنك تنسيق هذه التسريحة مع مختلف الفساتين، كما أنها تناسب مختلف الأذواق والمناسبات، وليس حفلات الزفاف فقط

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