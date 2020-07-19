منها المكرونة مع اللحوم .. قائمة من الأطعمة احذر تناولها معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تعاني من مشاكل في هضم الوجبة؟ إذا كنت قد تساءلت يوما عن السبب، فربما يرجع إلى تناول الأطعمة التي لا ينبغي الجمع بينها.

ولتجنب الآثار السلبية للجمع بين نوعين من الأطعمة، نذكر لكم قائمة بالأكلات التي لا يجب الجمع بينهما، وفقًا لما نقل موقعي "lifehack" و"Brightside".

1- الساندويتشات مع الشاي أو القهوة:

لضيق الوقت، يلجأ البعض إلى الإفطار السريع وتناول ساندويتش الجبن مع الشاي أو القهوة، وهو ما يسبب الكثير من الأضرار لأن الكربوهيدرات الموجودة في الخبز تمنع هضم الكالسيوم الموجود في الجبن بطريقة صحيحة، وتعيق وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.

2- إنهاء الوجبة بقطعة فاكهة:

الكثير من الأشخاص ينهون طعامهم بتناول قطعة من الفاكهة، وتكمن المشكلة بأن ثمرة الفاكهة لا يتم ضمهما بسهولة، خصوصًا بعد تناولها بعد وجبة ضخمة، ما تتسبب في الكثير من الأضرار، مثل عسر الهضم والتهاب الأمعاء.

3- طبق سلطة من الطماطم والخيار:

يتسبب طبق السلطة المكوّن من الطماطم والخيار، في إعاقة وإزعاج المسارات الكيميائية الحيوية للجسم، ويؤدي ذلك إلى عدم هضم الفيتامينات الموجودة في الخضروات بشكل صحيحـ وأيضا انتفاخ والتهاب المعدة.

4- البروتينات مع النشويات:

دمج البروتينات مع النشويات، مثل اللحوم مع الخبز أو الأرز غير صحي؛ لأن اندماجها يُصعّب من عملية الهضم، ويسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، وذلك يرجع إلى أن البروتينات من الأطعمة الحامضة التي تحتاج إلى امتصاص أحماض المعدة بالكامل، والنشويات من الأطعمة القلوية.

5- البطاطس المقلية واللحوم:

مزج البطاطس مع اللحوم من الأغذية الثقيلة جدًا على المعدة، إذ يتطلب النشا الموجود في البطاطس سوائل هضمية قلوية، وأيضا البروتينات الحمضية الموجودة بالموجود باللحوم، وعندما يجتمعان فإنهما يظلان عالقان داخل المعدة، ما يؤدي إلى اضطرابات المعدة، مثل الحرقة والتجشؤ والانتفاخ والغازات.

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6- الزبادي والفواكه:

تناولهما معًا يتسبب في إزعاج الهضم واحتقان الأنف والكحة والحساسية، لاحتواء الزبادي على العديد من الإضافات مثل المكثفات والمصحح الحمضي والكثير من المواد المصنعة، ويمكن تجنب هذه المشكلة بخلط الزبادي مع العسل أو القرفة أو الزبيب بدلا من الفاكهة.

7- المكرونة واللحم المفروم:

تنتج الغدد اللعابية، مادة "بتيالين وأميلاز" التي تحول الكربوهيدرات النشوية الموجودة في المكرونة إلى سكريات بسيطة، وعندما تغطي هذه السكريات البسيطة اللحم المفروم داخل المعدة، فإنها تسبب خليطا كيميائيا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب، لذلك من الأفضل تناول المكرونة منفصلة.

8- سمك التونة والمايونيز:

يجب الحذر من دمج الأطعمة الدهنية مع البروتين، والسبب هو أن الدهون تتطلب الأملاح الصفراوية من المرارة لهضمها وتحطيمها، وعند إضافة البروتين مثل: سمك التونة، يكون الجهاز الهضمي تحت ضغط كبير، ما يعيق من عملية الهضم بسهولة ويؤدي إلى عسر الهضم.

9- عصير الموز بالحليب:

دمج الموز مع الحليب يؤدي إلى الحموضة الزائد في المعدة وإبطاء عملية الهضم، إذ يظلان داخل المعدة لفترة طويلة دون هضم، لذلك ينصح باستخدام الموز كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

10- العسل مع الشاي:

يلجأ البعض إلى تحلية الشاي بإضافة العسل إليه أو تناول العسل مع كوب من الشاي، وتكمن المشكلة هنا إلى أنه بمجرد أن يذوب العسل داخل المعدة، فإنه سينتج عنه المزيد من السموم، ويسد قنوات الجسم.

11- الأناناس ومنتجات الألبان:

الفواكه الحامضة مثل الأناناس تبطئ عملية الهضم، وإلى جانب ذلك يحتوي الأناناس على مادة "البروميلين"، وهو مركب إنزيمي يسبب التسمم عند اقترانه بمنتجات الألبان.