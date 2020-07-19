حظك هذا الأسبوع.. تغير في حياة الثور.. وتحذير للأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: لا تسمح أن يشعر شريك حياتك أنك بعيدا عنه بأفكارك ومشاريعك.

مهنياً: لن تكون في الوضع الصحي الجيد الذي يتيح لك تنفيذ مهامك المهنية حتى نهايتها .

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: تشعر هذا الأسبوع، أنك خلقت من جديد في دائرة من الأمان والحب والإستقرار.

مهنياً: تتمكن من جذب الآخرين إلى أفكارك ومقترحاتك، بالإضافة إلى تكوين جو من الإيجابية والنشاط والتضامن في فريق عملك.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: تشعر أكثر بقربك من شريكك وتتقاسم معاه مزيدا من النشاطات والأفكار.

مهنياً: هذا الأسبوع، لا تفرض نفسك ورأيك وتوجهاتك على الآخرين فالظروف قد لا تكون دائما لمصلحتك .

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: كن دبلوماسيا في التعامل مع أصدقائك في العمل، لأن هذا يسهل حياتك ويفتح لك أبوابا لبلوغ أهدافك.

مهنياً: بجانب عملك عليك ممارسة هواياتك المفضلة، فهي تبعد تفكيرك عن الهواجس والقلق.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: لا تتسرع في إتخاذ القرارات خصوصا التي لا تتعلق بك لوحدك، وإحترم رأي شريكك وحريته في تقرير ما هو الأفضل والأنسب له.

مهنياً: لا تهمل صحتك بالسعي وراء العمل، والخلافات مع الناس.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر برغبة كبيرة في تعزيز علاقتك مع شريكك والتقرب أكثر من أفراد العائلة.

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مهنياً: إذا كنت تعاني من الضغوطات في العمل عليك بالتفكير الإيجابي وضبط النفس.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: حاول أن تعتمد أسلوب الإقناع والحكمة قبل اللجوء إلى القوة والإنتقاد مع شريكك.

مهنياً: تستطيع إيصال أفكارك بسلاسة إلى الآخرين ولا تجد صعوبة في مشاركتها مع زملائك في العمل.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: هذا الأسبوع، يعتبر من الفترات المقلقة على الصعيد العاطفي، لذا عليك أخذ الأمور بحكمة وعقلانية مع شريكك.

مهنياً: كن واضحا مع المحيطين بك وناقش وحاور زملائك بحكمة بعيدا عن التعصب.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: إذا واجهتك هموم مع شريكك لا تيأس وتنزعج، فهي ستزول سريعا.

مهنياً: تشعر بالقدرة على الإمساك بزمام الأمور جيدا، وستكون أوامرك مسموعة، وستتمكن أيضا من قطع الطريق على منافسيك.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: في هذا الأسبوع، عليك توخي الحذر لأنك لن تكون بعيدا عن الثرثرات والمشاكل التي يمكن أن تدمر علاقتكما.

مهنياً: ينبغي عليك أن تعرف كيف تضبط غضبك وإنفعالاتك حتى لا تصطدم بالآخرين.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: يدفعك شريك حياتك للكشف عن أحاسيسك بحرية أكبر وعن إنطباعاتك فيما يخص علاقتكما.

مهنياً: تتمكن من معالجة المشاكل التي كانت تعيق تطورك المهني، لذا فكر جيدا.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: تحتاج علاقتك بشريكك إلى مجهود كبير لتستمر قوية ومترابطة.

مهنياً: تشعر بنوع من عدم الرضى في عملك لأنك ترى مستوى إمكاناتك ومواهبك أكثر بكثير من طبيعة عملك.