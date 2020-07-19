حظك هذا الأسبوع.. تغير في حياة الثور.. وتحذير للأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: لا تسمح أن يشعر شريك حياتك أنك بعيدا عنه بأفكارك ومشاريعك.
مهنياً: لن تكون في الوضع الصحي الجيد الذي يتيح لك تنفيذ مهامك المهنية حتى نهايتها .
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: تشعر هذا الأسبوع، أنك خلقت من جديد في دائرة من الأمان والحب والإستقرار.
مهنياً: تتمكن من جذب الآخرين إلى أفكارك ومقترحاتك، بالإضافة إلى تكوين جو من الإيجابية والنشاط والتضامن في فريق عملك.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: تشعر أكثر بقربك من شريكك وتتقاسم معاه مزيدا من النشاطات والأفكار.
مهنياً: هذا الأسبوع، لا تفرض نفسك ورأيك وتوجهاتك على الآخرين فالظروف قد لا تكون دائما لمصلحتك .
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: كن دبلوماسيا في التعامل مع أصدقائك في العمل، لأن هذا يسهل حياتك ويفتح لك أبوابا لبلوغ أهدافك.
مهنياً: بجانب عملك عليك ممارسة هواياتك المفضلة، فهي تبعد تفكيرك عن الهواجس والقلق.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: لا تتسرع في إتخاذ القرارات خصوصا التي لا تتعلق بك لوحدك، وإحترم رأي شريكك وحريته في تقرير ما هو الأفضل والأنسب له.
مهنياً: لا تهمل صحتك بالسعي وراء العمل، والخلافات مع الناس.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر برغبة كبيرة في تعزيز علاقتك مع شريكك والتقرب أكثر من أفراد العائلة.
مهنياً: إذا كنت تعاني من الضغوطات في العمل عليك بالتفكير الإيجابي وضبط النفس.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: حاول أن تعتمد أسلوب الإقناع والحكمة قبل اللجوء إلى القوة والإنتقاد مع شريكك.
مهنياً: تستطيع إيصال أفكارك بسلاسة إلى الآخرين ولا تجد صعوبة في مشاركتها مع زملائك في العمل.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: هذا الأسبوع، يعتبر من الفترات المقلقة على الصعيد العاطفي، لذا عليك أخذ الأمور بحكمة وعقلانية مع شريكك.
مهنياً: كن واضحا مع المحيطين بك وناقش وحاور زملائك بحكمة بعيدا عن التعصب.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: إذا واجهتك هموم مع شريكك لا تيأس وتنزعج، فهي ستزول سريعا.
مهنياً: تشعر بالقدرة على الإمساك بزمام الأمور جيدا، وستكون أوامرك مسموعة، وستتمكن أيضا من قطع الطريق على منافسيك.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: في هذا الأسبوع، عليك توخي الحذر لأنك لن تكون بعيدا عن الثرثرات والمشاكل التي يمكن أن تدمر علاقتكما.
مهنياً: ينبغي عليك أن تعرف كيف تضبط غضبك وإنفعالاتك حتى لا تصطدم بالآخرين.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: يدفعك شريك حياتك للكشف عن أحاسيسك بحرية أكبر وعن إنطباعاتك فيما يخص علاقتكما.
مهنياً: تتمكن من معالجة المشاكل التي كانت تعيق تطورك المهني، لذا فكر جيدا.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: تحتاج علاقتك بشريكك إلى مجهود كبير لتستمر قوية ومترابطة.
مهنياً: تشعر بنوع من عدم الرضى في عملك لأنك ترى مستوى إمكاناتك ومواهبك أكثر بكثير من طبيعة عملك.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع.. تغير في حياة الثور.. وتحذير للأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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