مكياج عيون أسود لطلة راقية في المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - مكياج العيون الذي يرتكز على ظلال العيون السوداء هو أفضل طريقة لإبراز العين ومنح المرأة نظرات ساحرة وجذابة في كل الأوقات، ابتداء من المكياج السموكي مروراً بمكياج عيون القطة وصولاً الى المكياج الغليتر... نرصد لك أفضل الطرق لتطبيق ظلال العيون السوداء، والحصول على مكياج عيون عصري فائق الأنوثة.



مكياج سموكي أسود

مكياج سموكي أسود



إذا كنت من محبات المكياج السموكي الأسود الحاد، فإنه أفضل وسيلة للحصول على إطلالة مثيرة ملائمة للسهرات والمناسبات، وهو مكياج عيون قوي يبرز العينين ويمنح المرأة نظرات حادة ساحرة. طبقي في البداية، ظلال العيون السوداء على الجفن العلوي بشكل متدرج، من ثم استخدمي الظل الأسود الداكن والرمادي والفضي على كسرة العين، على أن تمزجي الظلال بشكل جيد. من ثم، طبقي الظل الأسود على زاوية الخارجية للعين بأسلوب مجنح سموكي مسحوب الى خارج العين.

تابعي المزيد: أسرار جمال مكياج النجمة فلورنس بوغ

Advertisements



مكياج أسود مات بأسلوب عين القطة

مكياج أسود مات بأسلوب عين القطة



إذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج عيون جريء، فإن مكياج العيون الأسود المات بأسلوب عين القطة هو خيار رائع لك، بحيث تركزين على خط الجفنين العلوي والسفلي. ارسمي خطاً أسود سميكاً على خط الرمشين السفلي والعلوي، على أن يكون موصولاً عند زاوية العين الخارجية بأسلوب عين القطة، وذلك باستخدام ظل العين باللون الأسود الداكن، مع الحرص على اعتماد الروج النيود اللامع، لخلق توازن بين مكياج العيون ومكياج الشفاه.



مكياج عيون أسود غليتر

مكياج عيون أسود غليتر



لا يزال المكياج الغليتر موضة رائجة تلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، لذلك لا تترددي في تجربة مكياج العيون الأسود الغليتر، الذي يشكل خياراً مثالياً للسهرات والمناسبات. وللحصول على هذا المكياج، مرري ظلال العيون السوداء الغليتر على الجفنين العلوي والسفلي وفوق ثنية الجفن العلوي، من ثم، أضيفي الظلال الغليتر الذهبية فوق الجفن العلوي باستخدام أطراف أصابعك. بعدها، ارسمي بالأيلاينر الأسود خطاً ناعماً على طول الجفن العلوي.



مكياج عيون أسود ميتاليك

مكياج عيون أسود ميتاليك



بإمكانك أيضاً اعتماد مكياج عيون أسود ميتاليك بأسلوب عين القطة، وهو مكياج مثالي للمناسبات ويمنحك طلة أنيقة وجذابة. طبقي ظل العين الأسود على طول الجفنين العلوي والسفلي، على أن يكون موصولاً عند زاوية العين ومسحوباً بأسلوب عين القطة. بعدها، مرري فوق الظل الأسود، ظلال العيون الميتاليك الفضية الناعمة باستخدام فرشاة رقيقة.

تابعي المزيد: أجمل صور مكياج بثينة الرئيسي من إنستقرام