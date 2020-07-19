كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - على رغم أن اعتماد تغطية كثيفة يؤثر سلباً على البشرة الجافة، لا سيما خلال الشتاء، إلا أن ذلك لا يحول دون استخدام كريم الأساس، شرط اعتماد التركيبة المناسبة لهذا النوع من البشرة. حيث أن استخدام كريم أساس بتركيبة مرطبة أمر ضروري في روتين جمال المرأة التي تمتلك بشرة جافة. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل كريم أساس للبشرة الجافة، فلا تترددي في اعتماده هذا الشتاء.



Clarins Skin Illusion Natural Hydrating Foundation

كريم أساس للبشرة الجافة من Clarins

يمثل هذا الفاونديشن من علامة كلارنس، الأساس المثالي للبشرة الجافة، حيث يؤمن لها تغطية خفيفة الوزن ويمنحها الترطيب، كونه يشتمل في تركيبته على مجموعة من المكونات المرطبة للبشرة. طبقيه باستخدام أطراف أصابعك للحصول على تغطية متساوية وطبيعية.



Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector Broad Spectrum SPF 30

كريم أساس للبشرة الجافة من Laura Mercier

يعد كريم الأساس هذا من Laura Mercier، أحد أفضل كريمات الأساس المناسبة للبشرة الجافة. فهو يؤمن للبشرة تغطية مريحة جداً وخفيفة مع عامل حماية من أشعة الشمس 30 SPF، كما أنه مرطب لطيف للبشرة، وذلك يعود الى اشتماله على زيت المكاديميا وزيت بذرة الكوكوي.



Charlotte Tilbury Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation

كريم أساس للبشرة الجافة من Charlotte Tilbury

إذا كنت تبحثين عن كريم أساس بتركيبة خفيفة تمنح بشرتك جرعة صحية من الماء، فإن كريم الأساس هذا من علامة Charlotte Tilbury، هو الخيار المثالي لك، فهو يتميز بتركيبته الخالية من الزيوت والغنية بالجليسرين الذي يساهم في ترطيب البشرة، إضافة الى أنه يؤمن تغطية مثالية للبشرة تصل الى 18 ساعة.

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Revlon PhotoReady Candid Natural Finish Anti Pollution Foundation

كريم أساس للبشرة الجافة من Revlon

يشتمل كريم الأساس هذا من Revlon، على مكونات مرطبة للبشرة بما فيها الألوفيرا والفيتامين E، ليمنح البشرة الجافة الترطيب اللازم، وفي الوقت نفسه يوفر تغطية مثالية للبشرة تدوم طويلاً. لذلك، اجعليه في قائمة خياراتك هذا الشتاء في ما يتعلق بروتين الجمال خاصتك.



Fenty Beauty Pro Filt’r Hydrating Longwear Foundation

كريم أساس للبشرة الجافة من Fenty

عند استخدام كريمات الأساس ذات التغطية الخفيفة، قد تتلاشى هذه التغطية مع تقدم الساعات. إلا أن كريم الأساس من Fenty، الذي يحتوي على زيت بذور العنب، يوفر لك تغطية متوسطة الى كاملة مع الحفاظ على مظهر طبيعي ومتألق طوال اليوم، إضافة الى أنه يؤمن الترطيب اللازم للبشرة التي تعاني من الجفاف.

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