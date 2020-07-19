وصفات لتقوية وتطويل الرموش في أسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - الرموش الطويلة والسميكة تجعل العين أكثر جمالاً وجاذبية ولأننا نعلم أنك تبحثين عن طلة مميزة مع أصدقائك وأقاربك، لذا يمكنك استخدام العلاجات المنزلية التي تعمل على تعزيز نمو الرموش وتطويلها، وإليك بعض هذه الوصفات.



حليب جوز الهند



المكونات:

حليب جوز الهند



طريقة الإعداد

احضري قطنة وضعيها في حليب جوز الهند.



ضعيها على رموشك واتركيها لمدة خمس عشرة دقيقة.



كرري الوصفة يوميًا، حتى تحصلي على نتيجة مرضية.

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وصفات لتطويل الرموش اختارى المفضل لديك



وصفة البيض



المكونات:



بيضة



ملعقة من الجلسرين



طريقة الإعداد



اخلطي البيضة مع الجليسرين حتى يتجانس الخليط جيدًا.



ضعي قطعه من القطن في الخليط السابق ثم طبقيه على الرموش.



اتركي الخليط على رموشك لمدة 15 دقيقة.



اشطفي عينيك باستخدام الماء البارد.



احرصي على تطبيق 3 مرات أسبوعيًا.

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وصفة زيت الزيتون وزيت الجوجوبا



زيت الزيتون لتطويل الرموش



المكونات:



ملعقة من زيت الزيتون



ملعقة من زيت الجوجوبا



طريقة الإعداد



اخلطي زيت الزيتون مع زيت الجوجوبا.



دلكي رموشك بالخليط باستخدام عود قطني قبل النوم.



اتركي الخليط حتى تستيقظي من النوم.



احرصي على تكرار هذه العملية لأكثر من مرة أسبوعيًا.



وصفة الشاي الأخضر



المكونات:



كوب من الشاي الأخضر



ضعي قطعه من القطن في الخليط السابق ثم طبقيه على الرموش.



اترك الخليط على رموشك لمدة 15 دقيقة.



اشطفي عينيك بالماء البارد.



كرري العملية مرتين يوميًا، حتى تحصلي على نتائج مرضية.

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