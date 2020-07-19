وصفات مجربة للتخلص من الشعر الزائد في الوجه نهائياً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - يُعتبر الشعر الزائد في الوجه وحول المنطقة المحيطة بالفمّ، أحد المشكلات الأكثر إزعاجاً لدى الكثير من النساء، ويُؤثر في ثقة المرأة بنفسها، مما يُسبب لها الإحراج في حياتها، وعملها، وأيضاً في جمالها. وبالرغم من انتشار العلاجات التجميلية التي تُعنى بإزالة الشعر والتخلّص منه نهائياً كالليزر وغيرها من العلاجات، إلا أن العديد يملن الى استخدام العلاجات الطبيعية لعلاج هذه المشكلة؛ تفادياً لأي عوارض جانبية كالحساسية أو تهيّج في البشرة.

ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمال المرأة، اختار لك أفضل الوصفات السحرية الآمنة والفعّالة تُساعد في التخلّص من الشعر الزائد في الوجه نهائياً.



أقوى الوصفات للتخلص من الشعر الزائد في الوجه نهائياً

وصفات للتخلص من الشعر الزائد نهائياً



في ما يأتي، أقوى الوصفات الطبيعية الآمنة للتخلّص من الشعر الزائد في الوجه والجسم نهائياً، ومن دون أي عوارض جانبية.



خلطة الكركم والحليب

الكركم والحليب للتخلص من الشعر الزائد في الوجه



يوفّر الكركم العديد من الفوائد الصحية للبشرة، وعند مزجه مع مكونات أخرى فإنّه يساعد في إزالة شعر الوجه غير المرغوب به والتخلّص منه نهائياً.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

كمية كافية من الحليب أو ماء الورد.

طريقة الإستخدام:

تُمزج المكونات جيداً في وعاء للحصول على معجون، يُوضع المعجون على الوجه ويُترك عليه حتى يجف، ثم يُفرك المعجون النّاشف على الوجه بلطف.

ملاحظة: يفضّل خلط الكركم مع ماء الورد للبشرة الدّهنية، أما للبشرة الجافة يفضّل خلط الكركم مع الحليب، أمّا البشرة العادية يناسبها كلا الطّريقتين على حدٍ سواء، ولكن يجب الحذر من أنّ الكركم يمكنه إضافة لونٍ أصفر للبشرة، لذلك يجب إستخدام رشّة منه فقط، وذلك عند إستخدامه بشكلٍ يوميّ، ولا يفضّل إستخدام الصّابون بعده، لأنّ ذلك يمكنه جعل لون البشرة داكناً.

خلطة الكركم والبابايا والصبار

خلطة الكركم والبابايا والصبار للتخلص من الشعر الزائد في الوجه نهائياً



تحتوي البابايا الطّازجة على أنزيمٍ يوسّع بصيلات الشّعر، مما يتسبّب في تساقط الشّعر، كما أنّ لها دوراً في تقشير البشرة، وإزالة خلايا الجلد الميّتة، وهذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة، ولا ينبغي إستخدام الصّابون بعدها.

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من معجون البابايا.

ثلاث ملاعق كبيرة من هلام الصّبار.

ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

نصف ملعقة صغيرة من دقيق الحمص.

قطرتان من أيّ زيت أساسي.

قطعة قماش نظيفة وجافّة.

ملعقة صغيرة من زيت الزّيتون، أو أيّ مرطّب للبشرة.

طريقة الإستخدام:

يُمزج الكركم مع معجون البابايا، وهلام الصّبار، ودقيق الحمص، وزيت الخردل، والزّيوت الأساسّيّة، للحصول على معجونٍ سميك القوام، يتم تطبيق المعجون على المناطق التي تحتاج إلى إزالة الشّعر منها، يترك المعجون ليجف لمدّة 15-20 دقيقة، ثمّ يتمّ فرك القماش في الإتجاه المعاكس من نمو الشّعر لإزالة المعجون الجاف، ثمّ يغسّل بالماء، ويجفّف عن طريق الترتيب. وأخيراً، يتم تدليك عدّة قطرات قليلة من زيت الزّيتون، أو مرطّب.

ملاحظة: يجب استخدام هذه الوصفة من 3-4 مرّات في الأسبوع، لمدّة ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النّتائج.

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خلطة البابايا والكركم

خلطة البابايا والكركم للتخلص من الشعر الزائد في الوجه نهائياً



يُستخدم الكركم في علاج الأمراض الجلديّة، مثل الأكزيما، وفي شفاء الجروح، لأنّه يحتوي على خصائص مضادةٍ للبكتيريا، ومطهّرةٍ، مما يجعله مثالياً في منع نمو الشّعر، لأنّه يحمي البشرة بعد تمزّقها أثناء إزالة الشّعر، كما تحتوي البابايا على مادة تشبه الغراء، وهو إنزيم نشط قادر على منع بصيّلات الشّعر من النمو، فبذلك يُساعد على منع شعر الوجه من الظّهور، وتُساعد البابايا على تقشير البشرة بشكلٍ طبيعي، كما أنها مناسبة للبشرة الحساسة.

المكونات:

ثمرة بابايا نيئة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

طريقة الإستخدام:

تُقشر ثمرة البابايا وتُقطّع إلى قطع صغيرة، وتُطحن للحصول على معجون، يُحضر الوعاء ويُوضع معجون البابايا داخله، ويُضاف له مسحوق الكركم، وتُخلط المكونات جيداً، يُوضع المزيج على الوجه مع التدليك بلطفٍ مدة 15-20 دقيقة، ثم يُغسل الوجه بالماء.

ملاحظة: تُكرر الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

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الكركم وملح البحر

خلطة الكركم وملح البحر لإزالة الشعر الزائد والتخلص منه نهائياً



أثبت طب الأيورفيدا، الطب الطبيعي الهندي أن الملح يبطئ من نمو الشعر ويحفّزه على التساقط.



المكونات:

خمس ملاعق كبيرة من ملح البحر.

ستة ملاعق كبيرة من الكركم.

خمس ملاعق كبيرة من حليب الصافي.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ حتى يتم الحصول على عجينة، توضع كمية من الخليط على بشرةٍ نظيفةٍ، ويتم التدليك لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء البارد، ويُجفف جيداً، ثم تمسح البشرة بالتونر لإزالة آثار الكركم،

ملاحظة: يُكرر تطبيق هذا الخليط مرة واحدة يومياً لمدة ثمانية أيام للتخلص من الشعر الزائد.



وصفة قشور البرتقال والليمون

خلطة قشور البرتقال والليمون للتخلص من الشعر الزائد في الوجه



قشور البرتقال والليمون تمتلك خصائص مبيضة طبيعية تساعد على تفتيح لون شعر الوجه، وإزالته خلال فترة قصيرة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من قشور البرتقال المجففة.

ملعقة صغيرة من قشور الليمون المجففة.

ملعقة صغيرة من الشوفان.

ملعقة صغيرة من اللوز المطحون.

ملعقة أو ملعقتان صغيرتان من زيت الزّيتون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة الإستخدام:

تُطحن قشور الليمون والبرتقال الجافة للحصول على مسحوق ناعم، تُضاف المكونات الأخرى إلى الوعاء وتُخلط جيداً للحصول على معجون، يُوضع المعجون على الوجه ويُترك عليه مدة 5-7 دقائق، ثم يُدلّك الوجه بلطفٍ باستخدام الأصابع مدة 5-10 دقائق، يُغسل الوجه بالماء.

ملاحظة: تُكرر هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع بشكلٍ منتظم.



خلطة البطاطس والعدس

خلطة البطاطس والعسل للتخلص من الشعر الزائد



البطاطس تحتوي على كميّةٍ عاليّة من الكاتيكولاز الذي يفتّح لون البشرة، وإنّ استخدام خليط العدس والبطاطس يمنع من نمو الشّعر غير المرغوب به، بالإضافة إلى مفعولهما بمنح البشرة النضارة، وهذا الخليط مناسبٌ لجميع أنواع البشرة، ويمكن لأصحاب البشرة الجافة وضع المرطّب الخالي من العطور والكحول بعد غسل الخليط.

المكونات:

عدس أصفر منقوع في الماء ليلةً كاملة.

بطاطس.

ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون الطّازج.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

تُقشّر البطاطس ثمّ تُهرس، ويُستخرج العصير من البطاطس المهروسة، يتم التّخلص من الماء الذي نُقِع فيه العدس، ثمّ يتم طحن العدس للحصول على معجونٍ ناعم القوام، بعد ذلك يضاف عصير البطاطس إلى معجون العدس الأصفر، ثم يضاف عصير اللّيمون والعسل إلى الخليط، ويطبّق الخليط على مناطق الشّعر غير المرغوب فيه، يترك لمدّة 20-30 دقيقة حتى يجف الخليط تماماً، وتتم إزالته عن طريق فرك المعجون الجاف بالأصابع.

ملاحظة: يمكن تكرار الوصفة مرّة أو مرتين في الأسبوع.

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