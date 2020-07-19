وصفات طبيعية بديلة لبلسم الشعر... نتائجها ستفاجئك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - يعد البلسم مستحضر العناية بالشعر الأول لدى غالبية النساء، فهو يسهل فرد وتسريح الشعر، ويمنح خصلات الشعر ملمساً حريرياً، كما يعمل على تهذيب الشعر وتنعيمه، ويحافظ على نضارة فروة الرأس، مما يحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس في آن. إلا أن هناك بدائل طبيعية رائعة لبلسم الشعر الموجود في الأسواق، الذي ربما قد يكون محتوياً على مواد مضرة بالشعر. حيث نقدم لك في هذا المقال، وصفات طبيعية بديلة لبلسم الشعر، ستمنحك نتائج رائعة.



وصفة المايونيز وزيت الفانيلا العطري

وصفة المايونيز وزيت الفانيلا العطري



اخلطي كمية من المايونيز تناسب طول شعرك مع بضع قطرات من زيت الفانيلا العطري. من ثم، طبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، ولفيه بمنشفة ساخنة لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو للتخلص من الخليط، وشطفيه بالماء الفاتر.

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وصفة اللبن الزبادي

جربي وصفة اللبن الزبادي



أنت في حاجة الى كوب من اللبن الزبادي غير المحلى. طبقي اللبن على كافة خصلات شعرك، مع تدليكها بيديك لبضع دقائق. اتركي اللبن على شعرك لمدة 20 دقيقة، من ثم اغسليه بالشامبو وشطفيه بالماء البارد.

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وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون

جربي وصفة الأفوكادو وزيت الزيتون



اهرسي حبة من الأفوكادو وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. اخلطي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسليه بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.



وصفة زيت جوز الهند

وصفة زيت جوز الهند



طبقي كمية مناسبة من جوز الهند على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، لكن بعد أن تسخنيها قليلاً على نار هادئة. وبعد تدليك شعرك بزيت جوز الهند، لفيه بمنشفة مبللة بالمياه الساخنة واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



وصفة العسل وحليب جوز الهند

وصفة العسل وحليب جوز الهند



اخلطي جيداً ملعقة كبيرة من كل من العسل الطبيعي والحليب وحليب جوز الهند. ثم أضيفي الى الخليط قطرتين من زيت اللوز الحلو وقليلاً من ماء الورد. حركي الخليط حتى يصبح متجانساً، من ثم طبقيه على شعرك من جذوره وحتى أطراف، مع الحرص على تدليك فروة الرأس جيداً. لفي شعرك بمنشفة مبللة واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو الملائم وشطفيه بالماء الفاتر.

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