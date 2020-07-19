عطور طبيعية لن تستطيعي مقاومة رائحتها الخلابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - في أوقات كثيرة، تحتوي العطور العالمية على إحدى النغمات الخفية التي قد لا تتناسب مع بشرتك. علاوة على ذلك، عادة ما تمتلئ العطور التقليدية بالمواد الكيماوية والمواد التركيبية التي تؤثر سلباً على البشرة. لكن لحسن الحظ، هناك العديد من العطور الطبيعية في الأسواق، الخالية من الكبريتات والفثالات والبارابين، والمصنوعة من مكونات عضوية أكثر رقة على بشرتك. وقد رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل العطور الطبيعية التي لن تستطيعي مقاومة رائحتها الخلابة.



Ellis Brooklyn Myth Eau de Parfum

Ellis Brooklyn Myth Eau de Parfum



رائحة هذا العطر الطبيعي خفية، إلا أنها ستجذب كل من حولك بمجرد ما تستخدمينها. فهو عطر لطيف ومريح، يشتمل على مكونات دافئة مثل المسك وخشب الأرز الأبيض، تحيط بها بتلات الياسمين والأوركيد، ذات الرائحة الناعمة التي تدوم طويلاً، لتشعرك بالحيوية والانتعاش.

تابعي المزيد: 6 عطور عالمية تأخذك الى رحلة الأحلام



Queen Bee by Good Chemistry Eau de Parfum

Queen Bee by Good Chemistry Eau de Parfum



يتميز هذا العطر الطبيعي برائحته الحلوة، المغرية والعصرية، وبتركيبته الخالية من المواد الكيماوية القاسية، مثل البارابين والكبريتات. وهو يعتمد في تركيبته على نغمات الكشمش الأسود والفاوانيا والعنبر، التي تشكل مزيجاً غامضاً يخطف الأنفاس.



Lavanila The Healthy Fragrance Vanilla Grapefruit

Lavanila The Healthy Fragrance Vanilla Grapefruit



يشبه هذا العطر كوكتيلاً لذيذاً تحتسينه في أمسية صيفية هادئة، فهو مزيج من نغمات الغريب فروت الوردي والفواكه والفانيليا الكريمية وخشب الأرز المسكي، التي تشكل في ما بينها رائحة دافئة ومشرقة ومريحة.

Advertisements



Fresh Hesperides Grapefruit Eau de Parfum

Fresh Hesperides Grapefruit Eau de Parfum



سيأخذك هذا العطر برائحته الى بستان فاكهة في إيطاليا في يوم صيفي حار، حيث تقترن فيه نغمات الغريب فروت والليمون الإيطالي ونوتات الخوخ، برائحة البرغموت والمسك، لتصنع عطراً منعشاً برائحة فاكهية خلابة.



Heretic Dirty Rose Eau de Parfum

Heretic Dirty Rose Eau de Parfum



يضفي هذا العطر الطبيعي لمسة لذيذة على رائحة الورد الكلاسيكية، حيث يمزج بين نغمات الفلفل الوردي الحار، والقرنفل الحار، والفواكه، والمشمش الرقيق، والبرغموت الحمضي، مما يشكل مزيجاً مبهجاً وجذاباً. رشي القليل من هذا العطر، وستستدير الرؤوس فوراً إليك.



Skylar Salt Air Eau de Toilette

Skylar Salt Air Eau de Toilette



إنه عطر طبيعي، ناعم ومنعش ذو طابع مائي، فرائحته المهدئة مستوحاة من نسيم البحر الممزوج بنكهة الملح، مما يجعله عطراً صيفياً حالماً وفريداً من نوعه. نغماته الأساسية: الأخشاب، ملح البحر والأعشاب البحرية. رشيه في الصباح ليبث فيك الحيوية والنشاط طوال النهار.

تابعي المزيد: عطور ناعمة لرائحة منعشة طوال اليوم