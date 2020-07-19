تسريحات للشعر الكيرلي الطويل... بسيطة وأنيقة في آن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - إذا كنت من صاحبات الشعر الكيرلي الطويل، بإمكانك الحصول على مجموعة من أجمل تسريحات الشعر الكيرلي السهلة والبسيطة والأنيقة في الوقت نفسه، التي يمكن تنفيذها خلال 10 دقائق أو أقل. فسواء كنت من محبات تسريحة الكعكة، أو تسريحة ذيل الحصان، أو تسريحة الشعر نصف المرفوع، نرصد لك في هذا المقال مجموعة تسريحات للشعر الكيرلي الطويل، التي تمنحك إطلالة ناعمة وأنيقة.



تسريحة الأناناس

تسريحة الأناناس



تشبه تسريحة الأناناس تسريحة الكعكة المرفوعة الفوضوية، وهي ملائمة جداً لصاحبات الشعر الكيرلي الطويل. وهي ترتكز على جمع الشعر في أعلى نقطة من الرأس، من ثم ربطه ربطة غير مشدودة، وقبل إخراج الشعر من لفات الربطة يُترك نصف الشعر ملفوفاً داخل الربطة، فيما تترك أطراف الشعر خارجة من تحت الربطة. من ثم، زيني شعرك ببوندانا ناعم، واتركي بعض الخصلات الأمامية منسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الكعكة الفوضوية المزينة بالمشابك

تسريحة الكعكة الفوضوية المزينة بالمشابك



إذا كنت ترغبين في تسريحة مريحة جداً وأنيقة في آن، اعتمدي لشعرك الكيرلي الطويل، تسريحة الكعكة الفوضوية العالية جداً. ارفعي شعرك الى الأعلى ولفيه على شكل كعكة تنسدل منها بعض الخصل الفوضوية. وبعد تثبيت الكعكة، زيّني جانبي الشعر بالمشابك الطويلة المزينة بالورود الناعمة.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة



تعد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، إحدى أفضل التسريحات للشعر الكيرلي الطويل وأكثرها أناقة. فهي تلائم كافة الأوقات وتوفر للمرأة إطلالة أنثوية في غاية الأناقة. في البداية، مشطي شعرك واسحبيه الى الخلف على شكل ذيل الحصان المنخفض، الى جانب الغرة الجانبية المصقولة. واحرصي على استخدام سبراي الشعر لتثبيت الشعر وجعل التسريحة تدوم لساعات طويلة.



تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوعة

تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوعة



إنها تسريحة عملية جداً وأنيقة، وتناسب الأيام العادية والسهرات أيضاً. وقد تعتقدين أنها تستغرق الكثير من الوقت، إلا أنها في الواقع لا تتطلب سوى دقائق قليلة. اجمعي كامل الغرة الأمامية وجانبي الشعر الى أعلى الرأس واجعليها على شكل ذيل الحصان العالي، واتركي الشعر من الوراء منسدلاً على الظهر. واحرصي على استخدام موس الشعر لتعزيز مظهر شعرك وتثبيت الغرة في مكانها.

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