موديلات قفاطين كاجوال مريحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - يُعَدُّ القفطان المغربي رمزًا للعادات والتقاليد الخاصة بالنساء المغربيات، ولكونه موضة متميزة تبرز في كل البلدان العربية، جمعنا لكنّ عدة قفاطين يمكنكنّ ارتداؤها في المناسبات البسيطة والجمعات العائلية، حيث تتسم بالراحة والأناقة، لكونها مصممة بأسلوب شبابي كاجوال، فإليكِ عزيزتي التفاصيل.

إطلالات القفاطين البيضاء

القفاطين البيضاء

على الرغم من التنوع في الألوان المصممة للقفاطين، فإن كثيرًا من النساء يفضِّلن اختيارَ القفطان الأبيض؛ لإطلالة نقية مناسبة للإطلالات النهارية، وإن كنتِ منهن فيمكنك اختيار القفطان الأبيض المطرز باللون الذهبي وكسر اللون في الإكسسوارات أو ارتداء القفطان الأبيض المطرز باللون البرونزي بطريقة مميزة؛ لكسر اللون الأبيض بطريقة عصرية.

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خيارات القفاطين الزرقاء

القفاطين الزرقاء

يمتاز اللون الأزرق بالقفطان بتوافره بكثرة في المحال التجارية بمختلف الموديلات ودرجات الألوان، لذا جمعنا لكِ عدة خيارات أنيقة لمُحِبَّات اللون الأزرق، منها قفطان باللون السماوي البارد أو المسمى بـ"البيبي بلو"، والمطرز بالسماوي والفصوص الحمراء؛ لمظهر مميز ومريح، ويمكنكِ الظهور بقفطان باللون الأزرق التركوازي والمطرز بالذهبي من المنتصف وفي أطراف الأكمام، أو أن تطلّي بقفطان بدرجة الأزرق المائل للبنفسجي والمطرز بالبيج وبحزام ذهبي، ولمظهر أكثر عصريةً؛ تألقي بالقفطان النيلي المطرز بالفضي والذهبي، أو القفطان الملون بدرجة ساطعة من الأزرق المكسو بالتطريزات الذهبية؛ لخيار مميز.

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لمظهر مرح اختاري القفاطين الملونة بألوان عصرية

القفاطين الملونة بألوان عصرية

لمظهر حيوي مرح؛ يمكنكِ عزيزتي التأنق بالقفاطين الفاتحة أو الألوان الأنثوية بالأسلوب العصري، حيث جمعنا لكِ قفطانًا برتقاليًّا من قماش الساتان البارد المطرز بالذهبي، وآخر زهريًّا مصممًا بالتطريزات الذهبية والسوداء بطريقة مذهلة وشبابية، كما اخترنا لكِ قفطانًا أصفر تكسوه النقوش والتطريزات البنية.

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تنسيقات القفاطين الداكنة لمظهر أكثر فخامة

القفاطين الداكنة

تتميز القفاطين الداكنة بكونها أكثر فخامة وجمالًا من غيرها، إضافةً لكونها تخفي عيوب الجسم وتناسب جميع النساء بمختلف أعمارهن ومناسباتهن ولون بشرتهن، فإن كنتِ من مُحِبَّات اللون الأسود أو الألوان الداكنة في القفطان، فيمكنكِ اختيار قفطان أسود مزين بخطوط مطرزة باللونين الزهري والأزرق، إضافةً إلى الذهبي الذي يُعَدُّ من أكثر الألوان استهلاكًا في القفطان، كما يمكنك ارتداء قفطان بدرجة داكنة جدًّا من البنفسجي المطرز بالفضي والأبيض؛ لإطلالة أنثوية مذهلة.