تنسيقات البليزر الملون للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشارَ قطعة البليزر الملون عبر تنسيقات مدونات الموضة المحجبات، ولكونه من أبرز القطع الرائجة بموضة صيف 2020، سنلهمك عدة أفكار لتنسيقه من "إنستجرام" مدونات الموضة، فإليكِ الخيارات.

إطلالات متنوعة من رهف الشامي بالبليزر

إطلالات متنوعة من رهف الشامي بالبليزر

اعتمدت البلوجر رهف الشامي عدة خيارات بالبليزر وبتنسيقات متنوعة، ومنها اختارت تنسيق البليزر الملون مع بنطلون مطبوع، ولتردُّد غالبية الفتيات من هذه الفكرة، حيث يرين أنها ستبدو مبالغة، لذا يمكنكن اختيار درجات متقاربة بالقطعتين؛ لضمان الحصول على إطلالة موفقة، كما فعلت رهف الشامي؛ حيث نسقت البليزر والحذاء باللون البرتقالي مع تيشيرت أبيض وبنطال مصمم باللون البني المنقط بالأبيض، وفي إطلالة أخرى لجأت لبنطال الجينز المناسب لكل القطع مع بليزر زهري وبلوزة بيضاء، وفي مظهر رسمي مميز؛ تزينت بتنورة بليسيه وبلوزة بيضاء مع بليزر بدرجة الباستيل السماوي.

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البليزر الملون من ميرنا علام لخيار شبابي مرح

البليزر الملون من ميرنا علام

ربما تجدين عزيزتي المحجبة بعض الصعوبات في تنسيق البليزر، لذا نلهمكِ من مدونة الموضة ميرنا علام عدة خيارات شبابية بسيطة؛ لضمان الحصول على مظهر أنيق، حيث اختارت ميرنا التيشيرتات البسيطة، وبنطال الجينز الأزرق مع البليزر؛ لمظهر بسيط يمكنكِ تنسيقه بسهولة، كما ارتدت ميرنا بليزر أصفر وتيشيرت أبيض مصممًا بزهور ملونة، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض ومجوهرات شبابية ذهبية، وظهرت ببليزر أزرق مع تيشيرت أبيض مزين بالخيوط الملونة وبنطال الجينز، وزيّنت إطلالتها بحجاب أبيض وإكسسوارات ملونة؛ لمظهر مرح مناسب للشابات.

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تنسيق البليزر مع البنطال الواسع من هدير عاطف

البليزر مع البنطال الواسع من هدير عاطف

للحصول على إطلالة مريحة ولافتة للأنظار، خاصة في صيف 2020، اعتمدت مدونة الموضة هدير عاطف على البليزر الأخضر الطويل والتيشيرت الأبيض مع صيحة بنطال الجينز الواسع والحجاب الملون من قماش الساتان، وزينت إطلالتها بنظارة صفراء ومجوهرات فضية، واعتمدت حذاءً عصريًّا ذا كعب ملون بالأزرق والأبيض.

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تنسيقات البليزر الحيادية من حصة ولولوة الخطاف

تنسيقات البليزر الحيادية من لولوة الخطاف

إن كنتِ من المهتمَّات بالحصول على إطلالة موحدة مع البليزر الملون، فيمكنك اختيار البليزر والبنطال بدرجة واحدة، كما فعلت لولوة الخطاف؛ حيث تألقت ببليزر وبنطال باللون الأزرق مع بلوزة ومعطف وحذاء ملونين بالأسود، وكسرت لون الإطلالة بالحجاب الأبيض، أما عن شقيقتها حصة الخطاف؛ فاختارت طريقة سهلة وسريعة، حيث اعتمدت بنطالًا واسعًا من الجينز مع بلوزة بيضاء وبليزر بني، ونسقت إكسسواراتها بالذهبي والأبيض والبني، ويمكنكِ عزيزتي اختيار أي بنطال جينز متوفر في خزانتك مع البليزر الحيادي؛ لإطلالة شبابية بأسلوب رسمي.