عبايات لينين ملونة لإطلالة أنيقة ومريحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - تبحث الكثيرات من النساء عن قماش لينين عند اختيارهن للعبايات المتنوعة، حيث يُعد من أفضل أنواع الأقمشة، ويناسب جميع مناسباتك العملية، وفي السهرة أيضًا. وإن كنتِ ممن يفضلن هذا القماش للعبايات؛ فتعرفي معنا على مميزاته وموديلاته.



موديلات عبايات اللينين

عبايات اللينين



تتوافر عبايات اللينين بتشكيلة كبيرة، منها ما هو سادة وما هو منقوش، ولكن أغلب النساء يفضِّلن تفصيل عباياتهن من قماش اللينين السادة، ومن ثَمَّ يقمن بإضافة بعض التفاصيل إليها مثل التطريز، أو إضافة بعض الزهور بمختلف الأحجام، أو حتى إضافة قطع من الأقمشة الأخرى للتزيين، ويصبح القماش مناسبًا مع الكثير من الموديلات بسبب نعومته. ومن أبرز الموديلات التي جمعناها لكِ عباية بيضاء مزينة بخطوط بُنية طولية، وعباية ملونة بالأبيض والزهري والبني بطريقة شبابية، وأخرى مصممة باللون الرمادي المزين بخطوط داكنة في الأطراف، أو عباية بنية مصممة بجيوب وموديل ناعم، ولمُحِبَّات عبايات البشت الملفوفة؛ يمكنكن اختيار عباية بنية بموديل البشت المطرز بالأزرق والأسود في الأطراف، أو عباية رمادية مطرزة بالزهور الفوشيا والنقوش الذهبية، أو الظهور بعباية بيضاء مزينة بقماش رمادي مع وشاح مطرز بالنقوش الملونة.

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ما مميزات العباية المصنوعة من قماش اللينين؟

قماش اللينين



على الرغم من أن أكثر العبايات المتداولة في المحال التجارية هي المصنوعة من قماشي الحرير والكريب، فإنه مع ظهور الأقمشة الجديدة، مؤخرًا، بدأت عدة أنواع جديدة من الأقمشة تدخل في صناعة العبايات، ومنها قماش اللينين، الذي تمكَّن من إثبات نجاحه في عمل العبايات المختلفة، وهو شبيه بخامة الكتان الخفيفة، ويباع غالبًا على اعتبار كونه من الكتان، ولكنه مختلف؛ حيث صُمِّمَ ليكون خفيفًا وناعمًا بملمسه القطني الذي جعل القماش من أهم الخامات التي يمكن استخدامها في عمل العبايات الصيفية، حيث إن ارتداءه في الصيف يعطي إحساسًا بالبرودة والراحة، ولا يتسبب في التعرُّق أو التهاب الجلد؛ بسبب نعومته على البشرة، كما أنه يمتاز بوجود فتحات بين أنسجته تشكِّل منفذًا للهواء يمرُّ من خلاله إلى الجلد، وهو ما يمنح الجلد مساحة للتنفس، وبالتالي لا يتراكم العرق أو الأتربة على السطح، ويتوافر هذا القماش بمجموعة كبيرة ومتنوعة للعبايات، فتكون بأشكال وألوان تتميز بالعصرية والحيوية، ويغلب عليها روح الشباب، مما يدفع الكثيرات من السيدات إلى الحرص على استخدامه في تفصيل عباياتهن المختلفة، سواء كانت مقصودة للمشاوير العملية أو اليومية أو حتى العبايات الرسمية والمناسبة لحضور السهرات، ولهذا نجد أنه لا يحصر العباية في شكلها التقليدي بالألوان الداكنة.