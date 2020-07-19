أحدث إطلالات روزي محمود للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 04:43 مساءً - تعتمد الفاشون بلوجر والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، روزي محمود، على الخيارات الأنيقة المناسبة للشابات المحجبات في عمرها، حيث تحرص على تنوع خياراتها بما يتناسب مع لون بشرتها وقوامها والأجواء العربية، ومن وحيها اخترنا لكنّ عدة تنسيقات كاجوال، فإليكِ -عزيزتي- التفاصيل.



خيارات الفساتين من روزي محمود

خيارات الفساتين من روزي محمود



تُعتبر الفساتين من أكثر الخيارات المناسبة للمحجبات في الصيف، لذا اخترنا لكِ من وحي روزي محمود فستانًا أخضر فاتحًا مزينًا بالزهور الزهرية الفاتحة ومصممًا بمطاط ناعم في الأسفل وبحزام للخصر، وأكملت هذه الإطلالة بحجاب أبيض وقبعة من القش، وفي إطلالة أخرى ارتدت فستانًا نيليًّا طويلًا بأكمام قصيرة مع بلوزة بيضاء وحجاب أبيض مزين بطبعات الزهور لخيار شبابي مرح، وتألقت بفستان زهري ناعم مصمم بأكمام منفوخة وحزام للخصر ومزين بموديل ناعم في الأكتاف، وأكملته بحجاب أبيض ونظارات شمسية ضخمة لإطلالة أنثوية.

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تنسيقات كاجوال بالجينز

اطلالات كاجول بالجينز



تحرص الفتيات الشابات على التنوع في التنسيقات الكاجوال المحتشمة المناسبة لأعمارهن ومناسباتهن، لذا يلجأن لخيارات مدونات الموضة والمشهورات المحجبات، ولكُنّ استوحينا من روزي محمود عدة إطلالات؛ حيث ظهرت ببنطال الجينز الواسع مع قميص أصفر وحجاب ملون لمظهر رسمي بأسلوب عصري، وأطلت ببنطال الجينز الممزق مع تيشيرت أبيض برسوم ومعطف بني ناعم وخفيف ليناسب فصل الصيف، وأكملته بحجاب وحذاء رياضي بألوان حيادية، واختارت قميصًا زهريًّا مزينًا بالشراشيب السوداء مع بنطال الجينز وحذاء ذي كعب باللون البيج لزي عملي، ونسقت بلوزة بيضاء مع بنطال من الجينز الأزرق ومعطف جينز مزين بالأبيض والبرتقالي، وأكملت جمال إطلالتها البسيطة والشبابية بحجاب وحقيبة وحذاء باللون الأبيض، وزينت الحقيبة بالرسوم البسيطة، وتجملت في إطلالة أخرى ببنطال الجينز الأسود مع قميص برتقالي مزين بشراشيب، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية، وجاءت في إطلالة شبابية ببنطال الجينز وتيشيرت زهري مزين بالذهبي مع قميص من الجينز الفاتح.

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إطلالات شبابية بالجمبسوت

تنسيقات الجمبسوت من روزي محمود



تعتمد الفتيات المحجبات عند رغبتهن في إطلالة متجددة ومميزة على خيارات الجمبسوت الواسع، أو السالوبيت الذي عادت صيحته مؤخرًا، ولذا تأنقت روزي محمود بجمبسوت أصفر ذي درجة داكنة ومزين بالزهور البيضاء مع حجاب وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بحذاء ذهبي وحقيبة سوداء، وتزينت بجمبسوت من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء، وأكملت إطلالتها بحذاء بني وحجاب أبيض مزين بالأسود.

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