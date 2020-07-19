صور.. دعاء ضحية زوجها: ضربني بسلك الشاحن عشان أثبت خيانته

علاقات و مجتمع

قالت دعاء محمد ضحية زوجها، إنها تعرضت للضرب المبرح على يديه بعدما كشفها خيانته لها.

وأضافت دعاء في بث مباشر على صفحة "الوطن"، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زوجها طلب منها "التسجيل" دليل الخيانة بعد صلحهما، ولكنها رفضت، فاعتدى عليها بالضرب بـ"سلك الشاحن".

وكانت "دعاء" قد تعرضت للخيانة على يد زوجها، وروت تلك التجربة قائلة، "اخدت موبايله عشان موبايلي كان في مشكلة وبايظ وهو نسي يقفل الفيسبوك، وقرأت نص محادثة بينه وبين إحدى قريباته، يتفق معها على الالتقاء في بيته".

Advertisements

وبحسب دعاء، اتفق الزوج على أن تذهب زوجته وطفليها إلى والدته وتأتي قريبته إلى المنزل مرتدية النقاب حتى لا يتعرف عليها أحد، "وفعلا جت وعشان هو بينكر كل حاجة وحشة بيعملها، كلمتها وواجهتها واعترفت أن ده حصل وطلبت مني مفضحهاش، وأنا سكت عشان عيالي بس التسجيل معايا".

قصة دعاء مع تعنيف زوجها

وكانت دعاء محمد قد روت تجربتها في تصريحات لـ"هن"، تفاصيل التعنيف الذي تعرضت له على يد زوجها الذي كان يضربها ويرفض الإنفاق على بيته، وعندما طالبته بالإنفاق ورفعت عليه قضية تبين أن راتبه يصل إلى 14 ألف جنيه، فهددها إذا لم تتنازل عن القضايا سيفضحها بصورها الخاصة، وبالفعل أرسل صورتها "تحت الدش"، إلى شقيقها، وهدد بإرسالها إلى مديرها في العمل.