طليقة المدرس العائد من الموت: "مكنتش أعرف أنه مريض.. رضيت بنصيبي"

علاقات و مجتمع

كشفت طليقة محمد الجمال، الشهير إعلاميا بـ "المدرس العائد من الموت"، تفاصيل جديدة بشأن زواجهما وحالة زوجها الصحية، قائلة: "مكنتش اعرف إنه بيعاني من مرض الفصام، واكتشفت ده بعد الجواز، وكنت بحاول اديه العلاج اللي أخواته قالولي عليه، لحد ما اكتشف في يوم وساب البيت".

وتابعت طليقة المدرس، خلال بث مباشر عبر "الوطن": "طلقني غيابي من خمس سنين، فخدت عيالي التلاتة وروحنا بيت أبويا، وكان بيشوفهم ويشوفوه كل فترة، لحد ما اتبلغنا في شهر مارس اللي فات إنه اتوفى".

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ولفتت إلى أنها حرصت على التواجد هي وأولادها في جنازة زوجها، "خدت الولاد وروحنا وحضرنا تاني يوم الجنازة وكنت بستناهم بعيد عشان يودعوا أبوهم، وخليت ابني يوزع قُرص رحمة ونور على روحه، لحد ما اكتشفنا إنه عايش".

عودة الأب أدخلت السعادة على الأسرة ولم يتمالك الصغار من إخفاء فرحتهم، "الولاد فرحوا أوي أن أبوهم لسة عايش وراحوا ليه على طول يشوفوه، وعمري ما همانع إنهم يزوره كل فترة".

وعن حياتها الزوجية قبل الانفصال، قالت إنها كانت دومًا تتحمل عصبية زوجها الزائدة نظرًا لمرضه، حتى تخلى عنها: "رضيت بقدري لما عرفت مرضه، ورضيت لما بعتلي ورقتي غيابي، وقلت نصيبي وأربي ولادي بقى".

وتمنت طليقة المدرس العائد من الموت الشفاء له، والتوفيق في حياته المقبلة.

وكان المدرس محمد الجمال، العائد من الموت، أثار الزعر، بعدما وجده بعض شهود العيان وهو يخرج من المقابر، ويتجول في المدينة، مرددًا أسماء أولاده الثلاث " مي، عمر، ومجدي"، على الرغم من دفنه قبل 4 أشهر.

ومن جانبه، قال شقيقه إن ما حدث خيال علمي، فكان مصدوما عند سماع خبر عودة شقيقه والمفترض أنه ، متسائلًا: "أومال أنا دفنت مين؟"، موضحًا أنه قد سبق وتعرف على الجثة الخاصة بشقيقه ودفنها منتصف مارس الماضي وتم استخراج شهادة وفاة له.

وأضاف "الجمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه عندما شاهد شقيقه بعد عودته للحياة شعر بالخوف، خاصة وأنه قام بدفن شخص آخر غير شقيقه، كاشفا أنه استخرج شهادة وفاة وأقام مراسم العزاء، وقامت النيابة حينها بأخذ عينة دم حتى تطابقها مع الجثة لكن النتيجة لم تظهر حتى الآن.

وأوضح شقيق محمد الجمال، أن شقيقه كان دائم التغيب عن المنزل نظرا لإصابته بمرض الفصام منذ 7 أعوام، متمنيا علاج شقيقه محمد بعد "عودته إلى الحياة" مرة أخرى، مؤكدا أنه "ذهب إلى الشرطة من أجل الإبلاغ عن ظهور شقيقي مرة أخرى".