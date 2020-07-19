ماريا شارابوفا تمارس رياضة جديدة (فيديو)

لايف ستايل
عقب أشهر من اعتزالها رياضة التنس، بدأت لاعبة التنس الروسية السابقة ماريا شارابوفا، تتدرب على رياضة الملاكمة.
وشاركت "شارابوفا"، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها وهي تتدرب على الملاكمة على الشاطئ وتؤدي دروسها.
وعلقت "شارابوفا" موجهة حديثها إلى مدربها تومي كاسانو: "نسيت كم يمكنك أن تكون قاسيًا.. مرحبًا للتدريب في الهواء الطلق.. اشتقت إليك! شكرًا لك على جعله ممتعا".
ويذكر أن ماريا شارابوفا لاعبة التنس السابقة الروسية، التي فازت في خمس بطولات كبرى لكرة المضرب، أعلنت اعتزالها عن عمر يناهز 32 عاما، في فبراير 2020.
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