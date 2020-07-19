هند القحطاني تثير الجدل بترويجها للملابس الداخلية

علاقات و مجتمع

لا زالت الناشطة السعودية هند القحطاني، تيثر الجدل بين الحين والآخر، بظهورها الجريء، وتصريحاتها المثيرة التي تعرضها للانتقادات اللاذعة.

وخلال الساعات الماضية، خرجت "هند" بمقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على "سناب شات" وهي تروج لإحدى العلامات التجارية لحمالات الصدر، قائلة: "أنا لابسة من المكان ده، وهي حمالات تنفع مع الفساتين اللي ليها فتحة صدر واسعة، خفيفة ومش بتبان، وأنا زيي زي أي ست طبيعية مفيش سيليكون ولا حاجة".

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وظهرت "هند" في الفيديو، وهي ترتدي سترة داكنة اللون، لها فتحة صدر واسعة كشفت عن مفاتنها.

وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني، أثارت الجدل مؤخرًا، عقب نشرها مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص وتتمايل بطريقة جريئة وصفها البعض بالمثيرة، تعدت بها العادات والتقاليد السائدة في بلدها.

وعلقت هند القحطاني على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها، كما سبق أن أثارت ضجة كبيرة، خلال شهر رمضان، من خلال ظهورها في بث فيديو على موقع "سناب شاب"، وهي تجاهر بإفطارها خلال شهر رمضان الكريم.

ووجهت الاتهامات للناشطة السعودية، بأنها تتعمد إثارة الجدل مستغلة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت تعمل مدرسة في السعودية.